به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، در آستانه فرا رسیدن دهم اردیبهشتماه، ویژهبرنامههای گرامیداشت روز ملی خلیج فارس با عنوان «از خلیج تا دریاچه؛ تا ابد فارس» در دریاچه شهدای خلیج فارس با حضور گروههای مختلف هنری و شهروندان تهرانی برگزار خواهد شد.
این برنامه روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۳۰ در دریاچه شهدای خلیج فارس با رویکردی ملی، بر پاسداشت هویت ایرانی و جایگاه تاریخی و فرهنگی خلیجفارس برگزار می شود. گرشا رضائی خواننده مطرح کشور نیز به اجرای برنامه خواهد پرداخت.
«از خلیج تا دریاچه؛ تا ابد فارس» تلاش دارد تا با برگزاری ویژه برنامههای فرهنگی در قالب موسیقی و هنر، روایتگر پیوند عمیق مردم این سرزمین با خلیجفارس و یادآور رشادتها و ایستادگی دلیرمردانی باشد که در طول تاریخ مرز و بوم این کشور، برای پاسداری از ایران جانفشانی کردهاند.
این اجرا با بهرهگیری از ظرفیت گروههای موسیقی، فضایی آکنده از احساس، غرور ملی و همدلی میآفریند و میکوشد تا صدای یکپارچهای از عشق به وطن را در دل مخاطبان طنینانداز کند؛ نوایی که در روزی به نام خلیجفارس، بار دیگر بر هویت، تاریخ و شکوه ایران تأکید دارد.
