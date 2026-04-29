ورود سالانه ۲۰ میلیون مترمکعب فاضلاب به سد ژاوه؛ لزوم ورود وزارت نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت سد ژاوه اظهار کرد: در فرآیند آبگیری این سد، بسیاری از دستورالعملها و الزامات قانونی که در سایر سدهای کشور رعایت میشود، مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: سد ژاوه ظرفیتی حدود ۹۰ میلیون مترمکعب دارد، اما سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون مترمکعب فاضلاب تصفیهنشده وارد آن میشود که این موضوع نگرانیهای جدی بهداشتی و زیستمحیطی ایجاد کرده است.
فرماندار سنندج ادامه داد: این در حالی است که دستگاههایی همچون محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و تیمهای ارزیابی، مخالفتهای خود را نسبت به شرایط آبگیری اعلام کرده بودند.
سجادی خاطرنشان کرد: با وجود این مخالفتها، روند آبگیری سد انجام شده که خلاف ضوابط و مقررات موجود است.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار میرود مسئولان وزارت نیرو و دستگاههای مرتبط هرچه سریعتر برای رفع این مشکل و جلوگیری از تبعات آن، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
