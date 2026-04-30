تقدیر وزیر بهداشت از ایستادگی کارکنان صنعت دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی در این مراسم که در شرکت داروپخش برگزار شد با تبریک روز کارگر، روز معلم و روز خلیج فارس، اظهار داشت: این مناسبتها پیام مشترکی دارند و آن همدلی و همکاری برای آبادانی ایران، حفظ سلامت مردم و ارتقای آموزش در کشور است.
وی با تأکید بر ویژگیهای ملت ایران افزود: مردم ایران، مردمی مؤمن، پرتلاش و مقاوم هستند و بیتردید مشمول وعده الهی «انالله یدافع عن الذین آمنوا» خواهند بود.
ظفرقندی با اشاره به حوادث اخیر و حملات صورت گرفته به برخی مراکز صنعتی، تصریح کرد: آنچه در مجموعههایی مانند شرکت رخ داد، با هدف ایجاد اختلال در صنعت دارویی کشور بود، اما پاسخ این اقدامات، ایستادگی و بازگشت سریع کارکنان به چرخه تولید بود؛ بهگونهای که در برخی موارد، فعالیتها در کمتر از چند ساعت از سر گرفته شد.
وی، این اقدامات را دارای پیام مهمی برای کشور دانست و گفت: حضور پرقدرت کارگران، مدیران و متخصصان در صحنه تولید، پیام روشنی از مقاومت و انسجام ملی به همراه داشت که در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد.
وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت ثبت این رویدادها، افزود: صحنههای تخریب مجموعه های بهداشتی، درمانی و دارویی باید بهدرستی مستندسازی شود تا آیندگان بدانند که ملت ایران در برابر گستردهترین تهدیدها و فشارها چگونه ایستادگی کرده است.
ظفرقندی در ادامه با اشاره به اهمیت کار در حوزه دارو و سلامت اظهار داشت: فعالیت در این حوزه صرفاً یک شغل نیست، بلکه خدمتی ارزشمند در راستای حفظ جان انسانهاست و از جایگاهی والا برخوردار است.
وی افزود: تلاشهای شبانهروزی کارکنان صنعت دارو، پزشکان، داروسازان و سایر فعالان حوزه سلامت باعث شد در ایام بحران، کوچکترین خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود و نیازهای دارویی کشور بهخوبی تأمین شود.
وزیر بهداشت از ارائه خدمات درمانی رایگان به بیش از ۴۰ هزار مجروح در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: مجموعه نظام سلامت با تمام توان در خدمت مردم بود.
وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی فعالان حوزه سلامت، برای آنان آرزوی سلامتی و موفقیت و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همدلی و تلاش، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور با قدرت ادامه یابد.
