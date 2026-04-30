  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

تصادف محور مشهداردهال کاشان ۴ مصدوم داشت

تصادف محور مشهداردهال کاشان ۴ مصدوم داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: تصادف در محور مشهداردهال کاشان چهار مصدوم برجا گذاشت.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح پنج شنبه یک دستگاه مزدا با یک خودرو ساینا در محور مشهد اردهال کاشان بعد از نراق تصادف و گزارش آن در اورژانس کاشان دریافت شد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت خبر، آمبولانس از پایگاه های کمال الملک و حسنارود به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان افزود: چهار مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط همکاران فوریت های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی علت دقیق حادثه توسط مسئولین مربوطه انجام خواهد شد.

کد مطلب 6816146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها