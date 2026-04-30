تصادف محور مشهداردهال کاشان ۴ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح پنج شنبه یک دستگاه مزدا با یک خودرو ساینا در محور مشهد اردهال کاشان بعد از نراق تصادف و گزارش آن در اورژانس کاشان دریافت شد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت خبر، آمبولانس از پایگاه های کمال الملک و حسنارود به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان افزود: چهار مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط همکاران فوریت های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی علت دقیق حادثه توسط مسئولین مربوطه انجام خواهد شد.