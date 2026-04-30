اجرای طرح «از قربان تا غدیر با ولایت» در حمایت از اقشار آسیب پذیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند گفت: برنامه جامع از عید قربان تا عید غدیر، با هدف ایجاد یک جریان مستمر خدمترسانی و همدلی اجتماعی، در سه فاز و به منظور پاسخ به نیازهای فوری تا ایجاد اثرات ماندگار و امید اجتماعی، طراحی شده است.
وی با اشاره فاز اول این طرح، فاز «قربان - بخشش و اطعام» هدف از اجرایی شدن آن را پاسخ سریع به نیازهای فوری اقشار آسیبپذیر دانست و ادامه داد: اجرای طرح «نذر قربانی هوشمند» با توزیع هدفمند گوشت در مناطق محروم، تهیه و توزیع بستههای معیشتی ضروری برای خانوادههای کمبرخوردار، شناسایی سریع و دقیق خانوادههای نیازمند با کمک معتمدین و شبکههای محلی و اجرای اطعام عزتمندانه با حفظ کرامت انسانی (پرهیز از توزیع غیرهدفمند) از اقدامات کلیدی این طرح است.
رئیس جمعیت هلالاحمر افزود: فاز دوم، فاز «بین دو عید - استمرار همدلی» است که در بازه زمانی، فاصله بین عید قربان تا عید غدیر با هدف حفظ و تقویت موج مشارکت مردمی، انجام میشود.
کولیوند گفت: اجرای پویش «هر نفر یک اقدام خیر» برای مشارکت عمومی، جمعآوری کمکهای مردمیبا رویکرد گسترده و فراگیر، تولید و انتشار محتوای الهامبخش (روایتهای واقعی از کمکها و اثرات آن) و تقویت حضور در فضای مجازی برای گسترش فرهنگ مواسات و همدلی از اقدامات این فاز است.
وی با اشاره به فاز سوم، فاز «غدیر - کرامت و امید» ادامه داد: ایجاد اثرات ماندگار و تقویت امید اجتماعی از اهداف این فاز است و حمایت از بیماران نیازمند (تأمین هزینههای درمان و دارو)، کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد (در صورت فراهم بودن شرایط)، ارائه بستههای «توانمندسازی» با هدف ایجاد درآمد پایدار (فراتر از کمک کوتاهمدت) از اقدامات کلیدی آن است.
کولیوند افزود: محورهای مکمل اجرایی نیز برای اجرایی شدن این طرح درنظر گرفته شده است، کمکهای معیشتی و اطعام هدفمند، توزیع بستههای معیشتی با تمرکز بر نیاز واقعی، اجرای هدفمند طرح نذر قربانی در مناطق محروم، حفظ کرامت افراد در تمامی فرآیندهای توزیع و حمایت، اجرای پویش «مواسات و همدلی»، تشویق مشارکتهای کوچک اما گسترده مردمی، راهاندازی کمپینهای جمعی در فضای مجازی، حمایت ویژه از بیماران نیازمند، برپایی ایستگاههای سلامت (فشار خون، قند، مشاوره)، اعزام تیمهای داوطلب به مناطق کمبرخوردار، آموزش کمکهای اولیه و آمادگی در بحران، جذب و سازماندهی نیروهای داوطلب، روایتگری از فعالیتهای داوطلبانه برای انگیزهبخشی، برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه جوانان، تمرکز بر گروههای آسیبپذیر (سالمندان، زنان سرپرست خانوار و…)، توزیع عادلانه و مبتنی بر داده و نیاز واقعی، روایت داستانهای واقعی از همدلیهای مردمی، تقویت حس امید و مشارکت اجتماعی، مدیریت مصرف انرژی و مسئولیت اجتماعی، ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف برق و انرژی بهویژه در ایام پیک مصرف از اقدامات دیگری است که در طرح غدیر تا قربان، با ولایت، پیشبینی شده است.
نظر شما