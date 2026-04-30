۱۰۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در عسلویه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدرسوسنی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات این عملیات اعلام کرد: در اجرای طرح گسترده قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت در جنوب، مأموران انتظامی شهرستان عسلویه، موفق شدند ۱۰۷ لیتر سوخت قاچاق را که در انباری در شهر اخند دپو شده بود، کشف و ضبط کنند که ارزش تقریبی آن ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

سردار سوسنی با اشاره به دستگیری پنج نفر از عوامل اصلی این فعالیت غیرقانونی و معرفی به مرجع قضایی، افزود: حجم وسیعی از تجهیزات مورد استفاده در این چرخه قاچاق شامل سه دستگاه تریلر تانکردار، سه دستگاه کامیون ایسوزو و ۲ دستگاه پراید وانت توقیف، و سوخت کشف شده تحویل شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بابیان اینکه، این کشفیات بزرگ، نتیجه پایش‌های دقیق و همکاری نزدیک واحدهای مختلف پلیس است، خاطرنشان کرد: برخورد با مخلان اقتصادی و قاچاق سوخت با تمام توان و بدون هیچ‌گونه اغماضی در سطح استان به صورت مستمرادامه خواهد داشت.