به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار صادقی ظهر جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در جمع نمازگزاران تبریزی و به مناسبت گرامیداشت هفته معلم، با اشاره به جایگاه رفیع معلمان در نظام تعلیم و تربیت، به تشریح آخرین وضعیت آموزشی، زیرساختی و افتخارات علمی استان پرداخت.

صادقی در این سخنرانی که پیش از خطبه‌های نماز جمعه تبریز ایراد شد، با تأکید بر التزام محض به تحقق عدالت آموزشی در نقاط دوردست، اظهار داشت: هم‌اکنون ۴۴ روستای استان با یک معلم و یک دانش‌آموز اداره می‌شود و مجموعاً ۸۰۶ آموزشگاه با تراکم یک تا شش دانش‌آموز و یک معلم فعال است تا مبادا هیچ دانش‌آموزی از چرخه تحصیل بازبماند.

وی با یادآوری پیشینه درخشان ایثار جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان استان در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: آذربایجان شرقی در جریان «جنگ تحمیلی سوم»، ۱۵ دانش‌آموز و سه معلم شهید را تقدیم انقلاب کرده است. همان‌گونه که در جنگ تحمیلی نخست، مدارس زینبیه و ثارالله میانه هدف حملات دشمن قرار گرفت، امروز نیز تجاوز به مدرسه «میناب» گویای واهمه دشمنان از شتاب علمی ایران اسلامی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان، رسالت اصلی نهاد تعلیم و تربیت را پرورش نسلی در تراز انقلاب، متعهد، متخصص و انقلابی عنوان کرد و افزود: ترویج فرهنگ نورانی نماز و قرآن، نظام جامع مراقبت از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت یادگیری، سه اولویت اساسی استان در مسیر ادامه راه شهدا و آرمان‌های امام راحل (ره) است.

صادقی در ادامه به موفقیت‌های چشمگیر علمی استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش مضاعف معلمان و استعدادهای درخشان دانش‌آموزان، جایگاه استان در رتبه‌بندی کنکور سراسری با سه پله صعود، از رتبه ۱۱ به جایگاه هشتم کشور ارتقا یافته است که این موفقیت نشان از پویایی و توانمندی بالای جامعه آموزشی این خطه دارد.

وی همچنین از جهش ۳۸ درصدی تعداد راه‌یافتگان به مراحل نهایی المپیادهای علمی خبر داد و اظهار داشت: این شمار از ۳۵۹ نفر در سال گذشته به ۵۸۰ نفر در سال تحصیلی جاری افزایش یافته است که نویدبخش آینده‌ای روشن برای نظام علمی استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به نهضت توسعه فضاهای آموزشی اشاره و اعلام کرد: هم‌اکنون ۲۸۸ پروژه با ۱۳۰۱ کلاس درس در سراسر استان در دست احداث است که خوشبختانه نزدیک به ۷۰ درصد این طرح‌ها تکمیل شده و مابقی نیز تا پایان شهریورماه امسال تحویل داده خواهد شد.

صادقی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز استان، خاطرنشان کرد: معلمان ایران اسلامی با روحیه جهادی و انقلابی خود، چراغ دانش را حتی در دورافتاده‌ترین نقاط استان روشن نگه داشته‌اند و این سرمایه‌های گرانقدر، قهرمانان بی‌ادعای عرصه علم و معرفت هستند.