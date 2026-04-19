به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش ایلخچی، برچیده شدن مدارس کانکسی زیر هشت نفر در استان را، نمود همت بلند مسؤولان و خیرین در استان عنوان کرد و اظهار داشت: ایلخچی یکی از مناطق با مشارکت بالا در امور خیر و مدرسه سازی است و حتی خیرین این منطقه، برای توسعه فضاهای آموزشی در دیگر نقاط استان نیز پیش قدم هستند.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ظرفیتهای کمنظیراین منطقه اشاره کرد و افزود: ما در ایلخچی خیرین عزیزی داریم که نه تنها برای مدارس منطقه خودشان، بلکه برای مدارس دیگر مناطق نیز کمک کردهاند. این یک فرصت ارزشمند است که در دست آموزش و پرورش قرار دارد و باید از این ظرفیت برای توسعه عدالت آموزشی و کیفیت بخشی به مدارس استفاده کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه با تمجید از رویکرد دولت چهاردهم گفت: ریاست محترم جمهوری، اهتمام ویژه و واقعی به آموزش و پرورش دارند و ما در استان آذربایجان شرقی نیز با تبعیت از این رویکرد، تمام توان خود را برای تحقق منویات ایشان به کار گرفتهایم.
صادقی در خصوص مولدسازی داراییهای آموزش و پرورش متذکر شد: ما در بحث مولدسازی، طرحهای خوبی در استان ارائه دادهایم که این طرحها، تحولی بزرگ در آموزش و پرورش ایجاد خواهند کرد. در منطقه ایلخچی نیز لازم است با بررسی و کارشناسی فضاهای موجود، از ظرفیت مواد سازی نهایت استفاده صورت گیرد.
وی افزود: باید در توسعه زیرساختی، افق بلند مدت داشته باشیم. گاها به جهت عدم نگاه کارشناسی شاهد هستیم که در روستا یا منطقهای مدرسهای ساخته شده که در چند سال آینده یا فضای کافی را نخواهد داشت یا اینکه از ظرفیت آن استفاده لازم صورت نخواهد گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با افتخار از پیشرفت در حوزه حذف مدارس کانکسی خبر داد و بیان داشت: ما تقریبا همه مدارس کانکسی زیر هشت نفر را در سطح استان آذربایجان شرقی برچیدهایم. این در حالی است که میانگین کشوری حذف کانکسها زیر ۱چ نفر است. یعنی استان ما یک گام جلوتر از میانگین کشوری حرکت کرده است. این موفقیت بزرگی است که حاصل تلاش همکاران ما در نوسازی مدارس، خیرین و حمایت استاندار و نمایندگان مجلس بوده است.
صادقی در ادامه به مشکلات اردوگاه ایلخچی اشاره کرد و گفت: درخواست ما این است که بررسیهای میدانی دقیق صورت بگیرد و دستگاههای مربوطه پای کار بیایند. ما نیز در حد توان کمکهای لازم را انجام خواهیم داد تا این اردوگاه که ظرفیت بالایی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و تربیتی دارد، احیا و فعال شود.
وی در خصوص وضعیت آموزش مجازی در منطقه خاطرنشان کرد: ایلخچی منطقهای است که برگزاری کلاسهای مجازی در وضعیت خوبی پیش میرود. از مدیران مدارس، معاونین آموزشی و پرورشی و همه همکاران فرهنگی تشکر ویژه دارم. باید بگویم که تدریس در فضای مجازی به دفعات سختتر از کلاس درس حضوری است. عدم تعامل چهره به چهره، نظارت مستقیم و ارتباط عاطفی میان معلم و دانشآموز از آسیا های اساسی آموزش غیرحضوری است که امیدواریم هر چه سریعتر شرایط برای آموزش حضوری با کیفیت و با رعایت استانداردهای لازم فراهم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با تشکر از همه دستاندرکاران شورای آموزش و پرورش ایلخچی ابراز کرد: شورای آموزش و پرورش بهترین بستر برای همافزایی و حل مسائل است. من از همه اعضا، خیرین، معلمان و مدیران مدارس که دل در گرو آینده فرزندان این مرز و بوم دارند، صمیمانه سپاسگزارم. با همدلی و همکاری میتوانیم سربلندی بیش از پیش ایران اسلامی را رقم بزنیم.
