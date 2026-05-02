پیام تبریک استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت روز معلم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت روز معلم آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«مَن عَلَّمَنی حَرفاً فَقَد صَیَّرَنی عَبداً»
هر که به من حرفی بیاموزد، مرا بنده خویش کرده است.
هفته گرامیداشت مقام معلم، مجالی ارجمند برای ادای احترام به فرهیختگانی است که با چراغ علم و تربیت، راه آینده این سرزمین را روشن میدارند. این روزها که به نام و یاد معلم شهید، استاد مرتضی مطهری مزین است، بار دیگر منزلت بلند معلمان را به یاد میآورد؛ آنان که سازندگان سرمایه انسانی و معماران فردای ایران اسلامیاند. اینجانب فرا رسیدن هفته معلم را به همه معلمان فرهیخته، فرهنگیان شریف و تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت استان آذربایجان شرقی صمیمانه تبریک میگویم و از مجاهدتهای خالصانه ایشان قدردانی مینمایم.
امسال هفته معلم در شرایطی گرامی داشته میشود که کشور عزیزمان روزهای دشوارِ جنگ تحمیلی سوم و رویارویی سنگین با دشمنان این مرز و بوم را از سر میگذراند. در چنین هنگامهای، معلمان استان آذربایجان شرقی بار دیگر نشان دادند که رسالت تعلیم و تربیت برای آنان صرفاً انجام یک وظیفه اداری نیست بلکه عهدی مقدس و مسئولیتی تاریخی است. آنان حتی در روزهایی که سایه تهدید و ناامنی بر برخی مناطق گسترده بود، چراغ مدرسه و کلاس درس را روشن نگاه داشتند و نگذاشتند جریان علم و امید در جامعه از حرکت بازایستد.
و در کنار این پایداری، خاطره تلخ شهادتِ «قائد امت» و نیز شماری از معلمان و دانشآموزان عزیزمان در جنگ تحمیلی رمضان، بر جان جامعه نشست. شهادتی که اندوهی سترگ آفرید، اما حقیقتی روشن را نیز آشکارتر کرد، دشمنی که مدرسه را نشانه میگیرد و معلم و دانشآموز را از آماج کینه دور نمیدارد، در حقیقت با علم، آگاهی و آینده این ملت سرِ ستیز دارد. با این همه، تاریخ این سرزمین گواهی داده است که چراغ دانایی در ایران اسلامی خاموشکردنی نیست.
روایتهای الهامبخش بسیاری از این ایام در حافظه مردم این استان به یادگار مانده است؛ معلمانی که برای رساندن پیام دانایی به دانشآموزان، مسیرهای طولانی و صعبالعبور را با صبر و استقامت پیمودند تا فرزندان این سرزمین از حق آموزش محروم نمانند. این تلاشها، جلوهای روشن از ایثار فرهنگیان در میدان تحقق عدالت آموزشی است؛ جهادی خاموش اما اثرگذار که آینده کشور را میسازد.
در کنار این مجاهدتهای ارزشمند، متأسفانه در جریان حملات دشمن، نزدیک به شصت و پنج مدرسه در نقاط مختلف کشور آسیب دید یا تخریب شد؛ رخدادی که نشانهای آشکار از دشمنی با علم، آگاهی و پیشرفت ملت ایران است. با این حال، همانگونه که تجربه این ملت نشان داده، هیچ هجومی نتوانسته شعله دانایی را در این سرزمین خاموش کند.
دولت و مجموعه مدیریت استان، با همراهی آموزش و پرورش و نهادهای مرتبط، با همه توان برای جبران خسارات و بازسازی سریع فضاهای آموزشی آسیبدیده اقدام کردهاند. از نخستین روزهای وقوع این حوادث، تدابیر لازم برای استمرار آموزش اتخاذ شد تا حتی یک روز از مسیر تعلیم و تربیت دانشآموزان دچار وقفه نگردد. بهرهگیری از ظرفیت فضاهای جایگزین آموزشی، تقویت بسترهای آموزش مجازی، و تسریع در بازسازی و نوسازی مدارس آسیبدیده از جمله اقداماتی است که با جدیت در دستور کار قرار گرفته است تا سنگر علم و دانش برای معلمان و دانشآموزان هرگز خالی نماند.
بیگمان آنچه امید را در دل جامعه زنده نگه میدارد، همین روحیه مسئولیتپذیری و فداکاری معلمان است؛ معلمانی که در روزهای سخت نیز آموزش را تعطیل نکردند و با خلاقیت، ابتکار و تعهد، اجازه ندادند روند آموزش متوقف شود؛ چه آنجا که کلاسها در فضای مجازی ادامه یافت و چه در مناطقی که معلمان با تدبیر خود در خانهها، مساجد یا فضاهای جایگزین آموزشی، چراغ مدرسه را روشن نگه داشتند.
ثمره این کوششها در دستاوردهای ارزشمند آموزش و پرورش استان نیز آشکار است. رشد قابل توجه در موفقیتهای علمی دانشآموزان، از جمله افزایش ۲۱ درصدی قبولی مرحله نخست المپیادهای علمی، ارتقای رتبه استان در قبولی کنکور سراسری از جایگاه یازدهم به هشتم کشور و کسب رتبههای برتر ملی در حوزههای آموزشی، پژوهشی و پرورشی، نشان میدهد که با وجود همه محدودیتها و دشواریها، حرکت علمی استان با قوت ادامه دارد.
در کنار این موفقیتها، توسعه فضاهای آموزشی و گسترش عدالت در دسترسی به امکانات تعلیم و تربیت نیز با جدیت دنبال شده است. همراهی ارزشمند خیرین مدرسهساز، تلاش مجموعه آموزش و پرورش و همکاری دستگاههای اجرایی، موجب شده استان آذربایجان شرقی در حوزه توسعه و نوسازی مدارس در شمار استانهای پیشرو کشور قرار گیرد.
بیتردید آینده روشن این سرزمین در گرو اندیشههای بلند و دستان پرمهر معلمان است. آنان نه تنها آموزگاران علم، بلکه پرورشدهندگان امید، هویت، ایمان و مسئولیتپذیری در نسل جواناند. هر کلاس درس کارگاهی برای ساختن فرداست و هر معلم چراغداری است که مسیر پیشرفت جامعه را روشن میکند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای معلم و دانشآموز، شهدای فرهنگی استان بویژه شهیده «ندا امینی آذر» و با ادای احترام به مقام رفیع شهیدانِ جنگ تحمیلی سوم، بار دیگر هفته معلم را به همه فرهنگیان شریف استان آذربایجان شرقی تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون در مسیر خطیر تعلیم و تربیت مسئلت دارم.
