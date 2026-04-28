صادقی: علم و اندیشه نابودشدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار صادقی صبح سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت گرامیداشت هفته مقام معلم برگزار شد، ضمن تبیین برنامههای این هفته، گزارشی تفصیلی از وضعیت آموزشی، عمرانی و شاخصهای عملکردی این اداره کل ارائه کرد.
در این نشست که با حضور معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع، مشاور رسانهای و جمعی از خبرنگاران و رسانههای استان برگزار شد، یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، شهدای دانشآموز و فرهنگی گرامی داشته شد.
علم و آگاهی ملت ایران نابودشدنی نیست
اسفندیار صادقی در ابتدای این نشست با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بهویژه ۱۵ دانشآموز و ۳ معلم شهید استان، از جمله شهیدان جلال برار، ندا امینیآذر و کریمی، این شهدا را سند حقانیت، مظلومیت و مقاومت ملت ایران توصیف کرد.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان با هدف قرار دادن مدارس و دانشگاهها، مخالفت صریح خود را با پیشرفت علم و اندیشه ایرانی نشان دادهاند، تصریح کرد: اگرچه دشمن به فضاهای فیزیکی ما آسیب میزند، اما باید بداند که علم و آگاهی نابودشدنی نیست و مسیر دانایی در این مرز و بوم تداوم خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به جایگاه ولایت در جامعه، تأکید کرد که راه، مرام و مکتب رهبر معظم انقلاب در کالبد جامعه جاری است و در همین راستا، جامعه فرهنگیان استان آذربایجانشرقی بیعت خود را با حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای به عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی اعلام میدارند.
شعار و روزشمار هفته گرامیداشت مقام معلم
رئیس ستاد گرامیداشت هفته معلم استان، شعار سال ۱۴۰۵ را «برای معلم، برای ایران» اعلام کرد و به تشریح روزشمار این هفته پرداخت.
بر این اساس، شنبه ۱۲ اردیبهشت با عنوان «معلم مروج روحیه جهاد و شهادت»، یکشنبه ۱۳ اردیبهشت «معلم مقوم وحدت و انسجام ملی»، دوشنبه ۱۴ اردیبهشت «معلم محور تولید علم و فناوری»، سهشنبه ۱۵ اردیبهشت «معلم راوی مقاومت و ایستادگی ملی»، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت «معلم منادی پیوند امت و امامت»، پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت «معلم منشأ امید و سازندگی وطن» و جمعه ۱۸ اردیبهشت با عنوان «معلم جلوه اندیشههای مطهر و تحول در تربیت» نامگذاری شده است.
تشریح برنامههای اجرایی؛ از تجلیل تا غبارروبی مزار شهدا
مدیرکل آموزشوپرورش استان در تشریح برنامههای پیشبینی شده اظهار داشت: پیش از آغاز هفته، جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور استاندار جهت هماهنگی نهایی برگزار شده است. طبق جدول زمانبندی، روز چهارشنبه مراسم گرامیداشت یاد شهیده «ندا امینیآذر» بر سر مزار ایشان در وادی رحمت برگزار میشود. همچنین روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح آیین زیارت و عطرافشانی گلزار شهدای فرهنگی و دانشآموز و ساعت ۱۰ صبح یادواره این شهدا در وادی رحمت برگزار خواهد شد.
صادقی سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه، نواختن نمادین «زنگ سپاس معلم» در روز شنبه در مدرسه بعثت راهآهن (از مدارس آسیبدیده) و پخش همزمان آن از شبکه شاد را از دیگر برنامهها برشمرد.
وی افزود: روز یکشنبه دیدار معلمان نمونه استانی با نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز و همچنین استاندار انجام میشود و طی مراسمی از منتخبین، بازنشستگان و خانواده فرهنگیان متوفی تجلیل به عمل خواهد آمد.
برگزاری نشست صمیمی با مدیرانکل ادوار استان در روز دوشنبه و آیین تجلیل از معلمان ماندگار و بسیجی در شامگاه سهشنبه در پارک باغشمال از دیگر برنامههای محوری این هفته است.
وضعیت آماری و جمعیت دانشآموزی استان
اسفندیار صادقی در بخش دیگری از این نشست، آمار دقیقی از بدنه آموزشی استان ارائه کرد.
به گفته وی، در حال حاضر ۷۴۱ هزار و ۹۹۷ دانشآموز در دورههای مختلف تحصیلی در سطح استان مشغول به تحصیل هستند که از این میان، ۴۰ هزار و ۷۸۰ نفر را نوآموزان پیشدبستانی تشکیل میدهند.
وی تعداد کل مدارس استان را ۶۵۵۱ مدرسه اعلام کرد که شامل ۵۲۱۹ مدرسه دولتی و ۱۳۳۲ مدرسه غیردولتی است و در این مدارس، ۱۳۸ هزار و ۴۶۴ دانشآموز در بخش غیردولتی تحصیل میکنند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان همچنین تعداد کل کلاسهای درس را ۳۴ هزار و ۲۲۴ کلاس برشمرد که ۲۵ هزار و ۶۴۱ کلاس آن متعلق به بخش دولتی و ۸ هزار و ۵۸۳ کلاس مربوط به بخش غیردولتی است.
وی خاطرنشان کرد: بار سنگین تعلیم و تربیت این جمعیت دانشآموزی بر عهده ۴۷ هزار و ۳۱۸ نفر کادر فرهنگی و معلم دلسوز استان است.
رتبههای برتر کشوری و دستاوردهای علمی
مدیرکل آموزشوپرورش با اشاره به ارتقای چشمگیر شاخصهای ارزیابی استان گفت: در ارزیابی ۳۷۴ برنامه آموزشی، پرورشی و اداری توسط ستاد، آذربایجانشرقی موفق به کسب رتبه ۳ کشور شده است. همچنین در شاخصهای ویژه آموزشی و پرورشی (شورای آموزش و پرورش)، رتبه اول کشوری به این استان اختصاص یافته است.
در حوزه دستاوردهای علمی، صادقی از رشد ۳۸ درصدی قبولی در المپیادها خبر داد و گفت تعداد قبولشدگان از ۳۵۹ نفر در سال گذشته به ۵۸۰ نفر در سال تحصیلی جاری رسیده است. همچنین رتبه کنکور استان با صعودی قابل توجه، از جایگاه ۱۱ به رتبه ۸ کشور ارتقا یافته است.
وی با اشاره به «پروژه مهر» یادآور شد: فعالیتهای آمادهسازی برای مهر ۱۴۰۵ از اسفند سال گذشته آغاز شده و استان در این زمینه جزو بهترینهای کشور است.
چالشهای فضاهای آموزشی و نوسازی مدارس
وی با اشاره به هزینهکرد بیش از ۵۰۰ میلیارد ریالی برای تعمیرات و تجهیزات با کمکهای مردمی، به موضوع عدالت در کیفیت فضاها پرداخت و گفت: ۲۸۸ پروژه توسعه فضای آموزشی شامل ۱۳۰۱ کلاس درس در حال اجراست که تحویل بیش از ۵۰ درصد آنها تا پایان شهریور ۱۴۰۵ هدفگذاری شده است.
با این حال، صادقی به کمبود فضا در مرکز استان اشاره کرد و افزود: میانگین سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۶ مترمربع است، اما این رقم در تبریز تنها ۳.۵ مترمربع میباشد که همین امر باعث شده بیش از ۸۰ درصد مدارس تبریز در دورههای اول و دوم متوسطه به صورت دوشیفته اداره شوند.
در خصوص فضاهای آسیبدیده نیز اعلام شد که ۷۵ فضای آموزشی دچار آسیب شدهاند که ۴ مدرسه تخریب کامل شده و مابقی در فهرست تعمیرات قرار دارند.
وی همچنین بر تداوم آموزش از طریق مدرسه تلویزیونی، تدوین ۴۰۰ درسنامه آموزشی و ارائه محتوای آفلاین برای مناطق محروم تأکید کرد.
اولویتهای تربیتی و آسیبهای اجتماعی
اسفندیار صادقی اولویتهای اصلی آموزشوپرورش استان را در چهار محور «ترویج نماز و نمازخوانی »، «آموزش قرآن»، «اجرای طرح نماد (نظام مراقبت از آسیبهای اجتماعی)» و «هوشمندسازی مدارس» خلاصه کرد.
وی همچنین بر تلاش برای ارتقای معدل نمرات کتبی دانشآموزان تأکید کرد و افزود : علیرغم افت نمرات نسبت به چهار سال گذشته، استان همچنان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
در پایان این نشست، مدیرکل آموزشوپرورش از زحمات معلمان جهادی در مناطق دورافتاده و همراهی خانوادهها قدردانی کرد و با تشکر ویژه از اصحاب رسانه، پوشش خبری دلسوزانه و بدون چشمداشت آنان را بازوی توانمند نظام تعلیم و تربیت دانست.
