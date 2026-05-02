شهید لاریجانی معلم خادمان انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، «فاطمه مهاجرانی» امروز در مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی که محل تالار وحدت برگزار شد، به خبرنگاران گفت: متاسفانه فردی خردمند و صبور را از دست دادیم، دکتر لاریجانی فردی بسیار خردمند، صبور و وفادار به نظام بود، ایشان حاضر بود خود را برای نظام هزینه کند تا هزینه‌ای بر دوش ایران نباشد.

سخنگوی دولت افزود: شهید علی لاریجانی معلمی است برای همه کسانی که می‌خواهند در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت کنند.

صندوق هنر از هنرمندان حمایت می‌کند

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به تهدیدات دشمن، اظهار داشت: تهدیدات موضوع جدیدی نیست و ۴۷ سال است که ما با زبان‌های گوناگون این تهدیدات را تجربه می کنیم، ادبیات سخیف دشمن نشان از اندیشه پلید آنها دارد. بدیهی است که عرصه دیپلماسی و میدان هر دو با هم جواب اینها را خواهند داد.

سخنگوی دولت ادامه داد: آنها مذاکره را فهم نکرده‌اند، مذاکره نیاز به ادبیاتی دارد که اگر به آن بازگردد کار ادامه پیدا خواهد کرد.

مهاجرانی در واکنش به برنامه دولت برای حمایت از هنرمندان و روزنامه‌نگاران در دوران پساجنگ، گفت: صندوق هنر پیش‌بینی‌هایی برای حمایت از این عزیزان دارد، اما نیاز است هرچه زودتر به فضای عادی برای کسب‌وکارهایی که مبتنی بر هنر هستند بازگردیم و ظرفیت این عزیزان به درستی استفاده کنیم.

اینترنت جهانی، مطالبه مردم است

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اینکه خدماتی که در بستر اینترنت داخلی است از روز نخست جنگ برقرار بوده است، تاکید کرد: اینترنت جهانی، مطالبه تمام مردم از جمله هنرمندان است، ما نیز در دولت بر این باور هستیم که این مطالبه برحقی است، اما چون در شرایط جنگ قرار داریم باید نهادهای متولی نسبت به این موضوع اعلام نظر کنند.

وی در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص گرانی‌های اخیر، خاطر نشان کرد: مردم حق دارند، و این موضوع درستی است. ما با ۲ عامل گرانی مواجه هستیم؛ یکی افزایش نرخ اقلام غذایی، و دیگری افزایش قیمت بسته‌بندی‌ها که باعث گرانی شده است. لذا امروز با توجه به تأکیدی که آقای رئیس‌جمهور و آقای دکتر عارف داشتند، دبیرخانه ستاد تنظیم بازار تشکیل جلسه داد که بتواند ان‌شاءالله هرچه زودتر موضوع را کنترل کند.