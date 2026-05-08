به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه امروز تهران، ضمن تشریح ابعاد مختلف فرهنگ پیامبر اکرم (ص)، آن را عامل نجاتبخش و اساس ماندگاری انقلاب اسلامی دانست و گفت: این فرهنگ، همان فرهنگ جهاد است که اگر نبود، انقلاب اسلامی نیز نمیتوانست بماند و استمرار یابد.
وی با تبیین معنای جهاد، آن را مترادف با پیروزی و نه شکست توصیف کرد و افزود: در عرصه جهاد، خریدار اصلی خداست؛ برخلاف شیطان که انسان را به سمت تباهی سوق میدهد، خداوند متعال خریدار مجاهدانی است که در راه او گام برمیدارند.
خطیب نماز جمعه تهران، رزمندگان حاضر در میدانهای نبرد را محبوب خدا خواند و تصریح کرد: کسانی که در کنار لانچرها با روحیهی جهادی مقاومت میکنند، در پناه عشق و عنایت الهی قرار دارند و همچون دیواری پولادین در برابر دشمنان ایستادگی میکنند.
آیتالله خاتمی با تأکید بر پیروزی همیشگی مجاهدان، بیان کرد: آن دسته از افرادی که با خداوند معامله میکنند، لیاقت حضور در جبهههای نبرد را مییابند و در راه خدا جان خود را فدا میکنند، مشمول اجر و پاداش عظیمی از سوی پروردگار خواهند شد.
وی فرهنگ جهاد را در حقیقت، فرهنگ زندگی و حیات نامید و بر اهمیت حیاتی آن در تداوم مسیر سعادت تأکید کرد.
فرهنگ جهادی، پشتوانه حضور ۷۰ روزه مردم در صحنه است
آیتالله خاتمی با اشاره به حضور حدود ۷۰ روزه مردم در صحنه، این پایداری را مرهون فرهنگ جهادی دانست که از پیامبر گرامی اسلام (ص) آموخته شده است.
وی این فرهنگ را عامل اصلی حضور مردم در مسیر انقلاب و ارزشهای آن عنوان کرد.
خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود، از هنرمندان آئینی کشور به دلیل بهکارگیری هنر خود در راستای ترویج ارزشهای والای انقلاب اسلامی صمیمانه تشکر کرد.
وی همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به پاس فعالیتهای چشمگیر و حضور مؤثر در مناسبتهای مختلف، بهویژه در ایام حساس جنگ، قدردانی نمود. آیتالله خاتمی همچنین از سخنگوی وزارت امور خارجه به خاطر پاسخ قاطع و تحسینبرانگیز وی تشکر کرد.
در ادامه، آیتالله خاتمی از جمعیت هلال احمر و جامعه پزشکی کشور برای خدمات ارزشمندشان قدردانی کرد. او همچنین با اشاره به شرایط دشوار جبهه مقاومت، از این نیروها به دلیل تلاشهایشان که موجب شده تا روز برای رژیم اشغالگر اسرائیل به شب تبدیل شود، ابراز قدردانی کرد.
آیتالله خاتمی ابراز داشت که توجه و دلدادگی گسترده مردم به نظام جمهوری اسلامی، جلوهای از لطف و عنایت خداوند متعال است.
«مذاکره عزتمندانه» مطالبه اصلی مردم در میدان است
آیتالله خاتمی در خطبههای نماز جمعه تهران، با اشاره به پیامهای تبادل شده از طریق پاکستان در خصوص مذاکرات، تلاشهای صورت گرفته در این زمینه را شایسته تقدیر دانست و بیان کرد: مطالبه اصلی مردمی که قریب به ۷۰ روز است در صحنه حضور دارند، دستیابی به یک مذاکره عزتمندانه است.
وی خطاب به تیم مذاکرهکننده کشورمان تأکید کرد: در جریان این مذاکرات، حتی ذرهای از اصول و مواضع اصیل خود کوتاه نیایید.
آیتالله خاتمی در خصوص «دوره سکوت» که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، گفت: این دوره، آتشبس نیست، بلکه دوره سکوت است. تا زمانی که دشمنانی مانند ترامپ وجود دارند، باید در برابر آنها ایستادگی کرد و نباید قصه را پایانیافته تلقی کرد. همچنین از رزمندگان میخواهیم که دستشان همواره بر روی ماشه باشد.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به جنگ روانی که از سوی دشمنان هدایت میشود، خاطرنشان کرد: جنگ روانی بخش مهمی از نبرد است و دشمنان از آن برای تضعیف روحیه و ایجاد یأس بهره میبرند. مردم باید هوشیار باشند، زیرا دشمنان به دنبال خسته نشان دادن شما و انتشار اخبار دروغ و تحلیلهای غلط هستند؛ لذا به سخنان آنها توجه نکنند.
وی عنوان کرد: دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در میان صفوف ملت هستند، اما شکر خدا، وحدت کامل میان مردم و مسئولان کشور برقرار است.
آیتالله خاتمی در ادامه با بیان اینکه ترامپ، موسوم به «کودکخوار»، به طور مداوم ایران را تهدید میکند، این تهدیدات را بیثمر دانست.
مشکلات آسیبدیدگان جنگ را با کاهش تشریفات اداری حل کنید
خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به افرادی که در جریان حوادث آسیب دیدهاند، گفت: این افراد مستمند نیستند، بلکه مجاهدانی هستند که در راه اعتلای کشور متحمل سختی شدهاند. لذا از مسئولان خواستار شد تا با کاهش تشریفات اداری، به حل مشکلات آنها تسریع بخشند.
وی با یادآوری حملات آمریکا به ایران در جریان مذاکرات، بیان کرد: هنوز جنگ آنها با ایران پایان نیافته، اما همزمان کشورهایی چون کوبا را تهدید میکنند.
خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد که رئیس جمهور کشوری که خود را ابرقدرت میداند، خود را «دزد دریایی» مینامد و از وزارت امور خارجه خواست تا در مجامع بینالمللی این موضوع را مطرح کرده و اعلام کنند که ایران با یک «دزد» طرف است.
آیتالله خاتمی بر نقش محوری رهبری در اداره امور تأکید کرد و افزود: دیروز نیز رئیس جمهور به مدت دو ساعت و نیم با رهبر معظم انقلاب ملاقات داشتند و مسئولان هر سه قوه نیز در صحنه حضور فعال دارند.
مسئولان از معیشت مردم غافل نشوند
آیتالله خاتمی با بیان اینکه کاشتن بذر بیاعتمادی در شرایط کنونی بسیار خطرناک است، تصریح کرد: مسئولان نباید از رسیدگی به معیشت مردم غافل شوند. مردم در انتظار اقدامات عملی از سوی مسئولان هستند و انتظار دارند که با رویکرد جهادی، مشکلاتشان کاهش یابد.
وی در ادامه به روز بزرگداشت مرحوم کلینی، عالم برجسته شیعه، اشاره کرد و او را گنجینهای گرانبها برای شیعیان دانست.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین یادآور شد که فردا، ۲۳ اردیبهشت، سالروز لغو قانون ننگین کاپیتولاسیون است. وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ این قانون لغو شد، به مخالفت امام خمینی (ره) با این قانون اشاره کرد که به دستور مستقیم آمریکاییها منجر به تبعید ایشان به ترکیه شد.
