دیدار دانشگاهیان لرستان با خانواده شهید «مهدی ویسکرمی»

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه، با برنامه‌ریزی مدیریت امور شاهد و ایثارگران دانشگاه لرستان، جمعی از دانشگاهیان این دانشگاه، به روستای «چم‌دیوان» شهرستان چگنی رفتند تا با خانواده شهید والامقام سپاه ولی‌امر، شهید «مهدی ویسکرمی» دیدار کنند.

شهید پاسدار مهدی ویسکرمی؛ شهید جنگ رمضان

شهید پاسدار مهدی ویسکرمی در جریان «جنگ رمضان» و حین انجام وظیفه در سپاه ولی‌امر، به درجه رفیع شهادت نائل شد.

به گفته پدر و مادر این شهید والامقام، وی همواره آرزوی شهادت داشت و سرانجام در اسفندماه ۱۴۰۴ به آرزوی دیرینه خود رسید.

جنگ رمضان نشان داد رهبر شهید و مسئولان در میدان خدمت و در کنار مردم بودند

مهرداد دادستانی، رئیس دانشگاه لرستان، در این دیدار با تجلیل از مقام شامخ شهیدان، گفت: جنگ رمضان نشان داد رهبر شهید انقلاب و بسیاری از فرماندهان و مسئولان کشور در میدان خدمت و در کنار مردم حضور داشتند و تبلیغات دشمن درباره دور بودن آنان از صحنه، کاملاً نادرست بود؛ این موضوع، درسی بزرگ از شجاعت، مسئولیت‌پذیری و مردمی‌بودن است.

شهدا، ایرانی‌ترین ایرانیان هستند

دادستانی افزود: بدون تردید، شهدا ایرانی‌ترین ایرانیان هستند؛ زیرا جان خویش را برای امنیت، آرامش، اقتدار و سربلندی ایران فدا کردند و همه ما وظیفه داریم قدردان این ایثار و فداکاری باشیم.

جنگ رمضان عظمت و توانمندی ملت ایران را به جهانیان نشان داد

رئیس دانشگاه لرستان تأکید کرد: جنگ رمضان، عظمت، شجاعت و توانمندی ملت ایران را به جهانیان نشان داد و بسیاری از ظرفیت‌ها و اقتدار ملت را آشکار ساخت؛ ملتی که با وجود همه فشارها و دشمنی‌ها، با صلابت در برابر دشمن، ایستادگی کرد.

شهدا زنده‌اند و ناظر بر اعمال ما هستند

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان لرستان نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهیدان گفت: اگرچه شهدا در ظاهر از میان ما رفته‌اند، اما براساس آموزه‌های متعالی اسلام، آنان زنده‌اند و بر اعمال و رفتار ما نظارت دارند.

حجت‌الاسلام مجید مؤیدی، با اشاره به جایگاه شهید ویسکرمی افزود: شهید ویسکرمی از نیروهای خدوم مجموعه سپاه ولی‌امر بود و این خود، افتخاری بزرگ برای خانواده معظم این شهید گرانقدر به شمار می‌رود.

وی خطاب به پدر و مادر شهید اظهار داشت: باید به شما تبریک گفت که چنین فرزند مؤمن، ولایت‌مدار و وطن‌دوستی را تربیت و تقدیم جامعه اسلامی کردید؛ فرزندی که عاشق ولایت و خدمت و فداکاری برای مردم و کشور بود.

در پایان این دیدار، دانشگاهیان دانشگاه لرستان با اهدای لوح و تجلیل از خانواده شهید والامقام مهدی ویسکرمی، بر ادامه راه شهیدان و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.