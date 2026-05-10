موج هفتاد و یکم تجمعات شبانه در سراسر گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن شب، مردم در شهرهای مختلف استان گلستان با حضور در میادین و خیابانهای اصلی، هفتاد و یکمین شب از تجمعات خود را برگزار کردند.
این تجمعات که بهصورت مستمر در نقاط مختلف استان جریان دارد، امشب نیز با حضور اقشار مختلف مردم در شهرهایی همچون گرگان، گنبدکاووس، علیآبادکتول، بندرترکمن و دیگر مناطق برگزار شد.
حاضران در این مراسم با سر دادن شعارها و اجرای برنامههای مختلف، بر تداوم حضور خود در صحنه تأکید کردند.
گزارشها حاکی است این تجمعات بهصورت همزمان در تمامی شهرهای استان برگزار شده و همچنان با مشارکت گسترده مردمی ادامه دارد.
گرگان-تجمعات شبانه مردم گلستان در شهرهای مختلف استان، امشب به هفتاد و یکمین شب متوالی رسید.
