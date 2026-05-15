پایان لیگ دسته یک هندبال با صعود تیم های راه یافته به لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته یک هندبال مردان و زنان باشگاه‌های کشور که پس از حملات جنایتکارانه آمریکایی - صهیونیستی به خاک کشورمان به تعویق افتاده بودند، در نهایت به صورت متمرکز به میزبانی استان کرمان به انجام رسیدند و پنجشنبه شب 24 اردیبهشت با معرفی تیم‌های قهرمان و مشخص شدن چهره تیم‌های صعودکننده به لیگ برتر به پایان رسیدند.

در روز پایانی بیست و ششمین دوره لیگ دسته یک هندبال مردان تیم‌های نفت امیدیه و نام‌آوران مشهد در دیدار رده‌بندی به مصاف هم رفتند و تیم‌های زرند کرمان و مقاومت شهرداری تبریز دیدار فینال را برگزار کردند.

در انتها تیم زرند کرمان به مقام قهرمانی دست یافت و مقاومت شهرداری تبریز دوم شد. نام‌آوران مشهد سوم شد و نفت امیدیه در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در روز آخر پانزدهمین دوره لیگ دسته یک هندبال بانوان نیز مقاومت شهرداری تبریز و شهرداری شهر بابک در دیدار رده‌بندی به مصاف هم رفتند و صید و ساحل بندر لنگه(آتنا) و کاسپین قزوین بازی فینال را برگزار کردند.

در پایان کاسپین قزوین به مقام قهرمانی رسید، صید و ساحل بندر لنگه(آتنا) دوم شد، شهرداری شهر بابک در جایگاه سوم قرار گرفت و مقاومت شهرداری تبریز هم چهارم شد.

در هر دو بخش مردان و زنان چهار تیم نخست جواز حضور در لیگ برتر را بدست آوردند که اسامی آن ها به شرح زیر است:

لیگ دسته یک مردان:

۱. زرند کرمان

۲. مقاومت شهرداری تبریز

۳. نام آوران مشهد

۴. نفت امیدیه

لیگ دسته یک هندبال بانوان:

۱. کاسپین قزوین

۲. صید و ساحل بندر لنگه (آتنا)

۳. شهرداری شهر بابک

۴. مقاومت شهرداری تبریز