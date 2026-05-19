آمادگی ۳۰ واحد سورتینگ رودان برای فصل برداشت لیموترش

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری در بازدید از واحدهای سورتینگ محصولات کشاورزی رودان با اشاره به ظرفیت‌های بالای باغداری این شهرستان اظهار کرد: رودان با ۳۱ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات باغی که شامل ۱۱ هزار هکتار لیموترش است، از مهم‌ترین مناطق تولید میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: سالانه بیش از ۲۳۶ هزار تن محصول لیموترش در این شهرستان تولید می‌شود و با توجه به آغاز فصل برداشت، واحدهای سورتینگ و بسته‌بندی آمادگی کامل برای دریافت محصول از کشاورزان را دارند.

مدیر جهاد کشاورزی رودان بر لزوم تعامل مستمر اصناف و اتحادیه‌های بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ۳۰ واحد سورتینگ در شهرستان رودان فعال است که نقش مهمی در ساماندهی فرآیند برداشت، سورت و عرضه محصولات باغی ایفا می‌کنند.

ذاکری با اشاره به تنوع ارقام لیموترش در این شهرستان از جمله مکزیکن لایم، پرشین لایم، خارکل و لیسبون خاطرنشان کرد: فصل برداشت این محصول از اواخر اردیبهشت ماه تا اواسط آذرماه ادامه دارد.