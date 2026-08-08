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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

برداشت لیموترش از ۱۱ هزار هکتار باغات رودان ادامه دارد 

برداشت لیموترش از ۱۱ هزار هکتار باغات رودان ادامه دارد 

بندرعباس- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان از ادامه برداشت لیموترش از سطح حدود ۱۱ هزار هکتار از باغات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: محصول لیموترش از سطح حدود ۱۱ هزار هکتار از باغات شهرستان رودان در حال برداشت است.

ذاکری با بیان اینکه لیموترش مهم‌ترین محصول باغی شهرستان رودان است، افزود: ارقام مکزیکن لایم، پرشین لایم، خارکل و لیسبون، ارقام کشت شده در این شهرستان هستند و برداشت آنها تا اواسط آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی پیش بینی کرد: از این میزان سطح زیر کشت، بیش از ۲۳۶ هزار تن لیموترش برداشت و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی رودان اشاره کرد: عمده تولید این شهرستان به صورت تازه خوری به میادین میوه و تره بار تهران و سایر استانهای همجوار ارسال می‌شود.

کد مطلب 6911124

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
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      لیموی رودان خیلی خوبه
      • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
        0 0
        لیمو قصرقند حرف نداره هیچ‌جا پیدا نمیشه 🌱🌱
    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      کاش قیمت آنجا راهم اعلام بکنین چون تا بیاد برسه شمال کشور چندبرابرمیشه

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