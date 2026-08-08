برداشت لیموترش از ۱۱ هزار هکتار باغات رودان ادامه دارد 

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: محصول لیموترش از سطح حدود ۱۱ هزار هکتار از باغات شهرستان رودان در حال برداشت است.

ذاکری با بیان اینکه لیموترش مهم‌ترین محصول باغی شهرستان رودان است، افزود: ارقام مکزیکن لایم، پرشین لایم، خارکل و لیسبون، ارقام کشت شده در این شهرستان هستند و برداشت آنها تا اواسط آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی پیش بینی کرد: از این میزان سطح زیر کشت، بیش از ۲۳۶ هزار تن لیموترش برداشت و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی رودان اشاره کرد: عمده تولید این شهرستان به صورت تازه خوری به میادین میوه و تره بار تهران و سایر استانهای همجوار ارسال می‌شود.