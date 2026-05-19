تولید ۱۰ هزار تن خوراک آبزیان در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در جلسه بررسی چالش‌ها و موانع پیشروی تولیدکنندگان خوراک آبزیان لرستان با تأکید بر لزوم تقویت زنجیره تولید در صنعت آبزی‌پروری استان، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش برای کارخانجات است. تلاش می‌کنیم با رایزنی و ارائه تسهیلات بانکی، بنیه مالی این واحدها را تقویت کنیم تا بتوانند نهاده‌ها را خریداری کرده و در مقابل، خوراک موردنیاز را به‌صورت مدت‌دار در اختیار آبزی‌پروری قرار دهند.

وی افزود: این اقدام علاوه بر حمایت از کارخانه‌دار، فشار مالی را از دوش مزرعه‌داران برداشته و موجب استمرار تولید ماهی در استان می‌شود.

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به آمار تولیدات استان، تصریح کرد: در حال حاضر شش کارخانه فعال تولید خوراک آبزیان در لرستان وجود دارد که سالانه بالغ بر ۱۰ هزار تن انواع خوراک آبزیان را روانه بازار می‌کنند.

بیرانوند در خصوص استانداردهای عرضه محصول، گفت: طبق برنامه‌های راهبردی سازمان شیلات ایران، این واحدها موظف هستند ۸۰ درصد تولیدات خود را برای اشباع بازار داخلی و حمایت از تولیدکنندگان بومی اختصاص دهند و ۲۰ درصد مابقی را باهدف ارزآوری به کشورهای همسایه صادر کنند.

وی به موضوع تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: برای رفع دغدغه تولیدکنندگان، رایزنی‌های گسترده‌ای با مجموعه جهاد کشاورزی استان صورت‌گرفته است تا در بحث تأمین نهاده‌های دولتی و پشتیبانی‌های لازم، حداکثر همکاری با کارخانجات خوراک آبزیان انجام شود.