به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشتریان ظهر چهارشنبه در بازدید میدانی از واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی در شهمیرزاد و چاشم به موضوع پرورش قارچ به عنوان شغل درآمد زا، اشاره داشت و افزود: هدف این بازدیدها نظارت بر فرآیند تولید و ارائه مشاوره لازم به بهره برداران تولید قارچ خوراکی است.

مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر ظرفیت یکی از واحدهای تولیدی قارچ خوراکی را روزانه ۱۰ کیلوگرم اعلام کرد و ادامه داد: با مدیریت صحیح و رعایت اصول فنی واحد مذکور توانسته به این حجم تولید برسد.

مشیریان اظهار داشت: در واقع این میزان معادل تولید ۳۰۰ کیلوگرم قارچ با کیفیت است که روانه بازار مصرف می شود.

وی این مشاغل را موثر در تامین امنیت غذایی و تقویت اقتصاد خانوار ها دانست و اضافه کرد: در این راستا کارشناسان جهاد کشاورزی آماده یاری رساندن فعالان این حوزه برای ارتقا بهره وری تولید قارچ خوراکی هستند.