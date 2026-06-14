تولید سالانه بیش از ۵ هزار تن قارچ خوراکی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فروزانفر صبح یکشنبه اظهار کرد: همدان با تولید بیش از پنج هزار تن قارچ خوراکی در سال، سهمی بیش از ۳ درصد از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده و در جایگاه نهم تولید این محصول قرار دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۸ واحد تولید قارچ خوراکی شامل مجموعه‌های صنعتی و مشاغل خانگی در سطح استان فعال هستند که زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۳۵۰ نفر را فراهم کرده‌اند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزایش قیمت نهاده‌های تولید و نوسانات قیمت قارچ در بازار را از مهم‌ترین مشکلات فعالان این حوزه برشمرد و تصریح کرد: تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه، فرآیند برنامه‌ریزی برای تولید را با دشواری مواجه کرده و تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت خود نیازمند حمایت‌های هدفمند و عملیاتی هستند.

وی با اشاره به اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر سیاست اصلی جهاد کشاورزی، حفظ روند تولید و تثبیت اشتغال موجود در واحدهای فعال است و تکمیل واحدهای در حال ساخت و تسریع در ورود آن‌ها به چرخه تولید با جدیت پیگیری می‌شود تا ظرفیت تولید استان در سال‌های آینده افزایش داشته باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بر ضرورت استانداردسازی بسته‌بندی تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از بسته‌بندی‌های استاندارد علاوه بر افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت محصول، نقش بسزایی در ارتقای بازارپسندی و کاهش ضایعات در مسیر توزیع دارد.

فروزانفر در پایان با اشاره به مازاد تولید قارچ در استان همدان نسبت به نیاز مصرفی داخل، خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از تولیدات قارچ استان به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود ولی با توجه به ظرفیت‌های موجود، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره ارزش غذایی این محصول به منظور افزایش سرانه مصرف در سبد غذایی خانوارهای همدانی، از اولویت‌های بخش باغبانی است تا تعادل مطلوبی میان تولید و مصرف داخلی ایجاد شود.