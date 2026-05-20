گزارش ظفرقندی از آسیب های جنگ به مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت در ژنو، با دکتر «حنان بلخی» مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، وزیر بهداشت با اشاره به جنگ اخیر و پیامدهای انسانی ناشی از آن، حملات صورت‌گرفته علیه زیرساخت‌ها و مراکز درمانی را موجب وارد آمدن خسارات جدی به نظام سلامت و کادر درمان کشور دانست.

وی با ارائه مستندات مصور این آسیب‌ها به مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، توضیحاتی نیز درباره شمار مجروحان غیرنظامی و شهدای زن و کودک، به‌ ویژه در میناب، ارائه کرد.

ظفرقندی با تأکید بر تداوم ارائه خدمات سلامت در شرایط دشوار، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در تمام این مدت با همه توان به وظایف خود عمل کرده و علاوه بر درمان مجروحان، ارائه خدمات اولیه بهداشتی از جمله واکسیناسیون و مراقبت از مادران باردار را بدون وقفه ادامه داده است.

وزیر بهداشت همچنین از موضع‌گیری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در محکومیت حمله به مراکز بهداشتی و درمانی و نیز انستیتو پاستور قدردانی کرد و بر ضرورت استمرار همکاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و سازمان جهانی بهداشت تأکید داشت.

در ادامه این دیدار، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، با اشاره به شرایط پیچیده و دشوار منطقه و تأثیر آن بر حوزه سلامت، نسبت به تبعات انسانی جنگ در ایران ابراز تأسف کرد. وی همچنین به‌طور خاص نسبت به جان‌باختگان میناب ابراز همدردی کرد.

وی در ادامه، از تلاش‌های دفتر منطقه‌ای این سازمان برای حضور مستمر نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران سخن گفت و توضیحاتی درباره روند انتخاب نماینده جدید اعزامی به کشور ارائه کرد.

مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، همچنین بر تداوم تعاملات دفتر منطقه‌ای با جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف سلامت، به‌ویژه در زمینه ریشه‌کنی بیماری‌ها از جمله هپاتیت C، تأکید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف ضمن تبادل‌نظر درباره زمان سفر مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت به ایران، بر ضرورت برقراری صلح و آرامش در منطقه و توسعه همکاری‌های حوزه سلامت تأکید کردند.