به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان با الکساندر پادیلا، وزیر بهداشت برزیل، در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت در ژنو دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، ظفرقندی با اشاره به جنگ اخیر و تبعات انسانی ناشی از آن، از مواضع دولت برزیل در مجامع بینالمللی قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به ارتباطات علمی میان دو کشور در چارچوب همکاریهای بریکس، این تعاملات را مهم و زمینهساز توسعه همکاریهای مشترک در حوزه سلامت دانست.
وزیر بهداشت برزیل نیز در این دیدار ضمن تشریح ظرفیتها و امکانات این کشور در حوزه سلامت، پیشنهاد کرد همکاریهای دو کشور از طریق یک کانال مشترک در حوزه سلامت و دیپلماسی پیگیری شود.
وزیر بهداشت کشورمان از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت بخشهای سلامت و دستگاههای دیپلماسی دو کشور استقبال کرد و مقرر شد این مسیر برای گسترش همکاریها و توسعه ارتباطات دوجانبه در حوزه سلامت دنبال شود.
مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت به عنوان بالاترین نهاد تصمیمگیری این سازمان، معمولا سالانه در ماه مه (ماه جاری میلادی) در ژنو برگزار میشود و وظایف اصلی آن شامل تصمیمگیری در مورد سیاستهای سازمان جهانی بهداشت و بررسی و تصویب برنامه بودجه است. قرار است مجمع امسال در تاریخ ۲۳ می به پایان برسد.
نظر شما