  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

درخشش سمپادی‌های کهگیلویه و بویراحمد در کشور

درخشش سمپادی‌های کهگیلویه و بویراحمد در کشور

یاسوج-رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از کسب مقام نخست کشوری توسط تیم دانش‌آموزی استان در مسابقات بازی فکری اتللو خبر داد

به گزاری خبرگزاری مهر، مسلم عباسی با اشاره به برگزاری مرحله کشوری مسابقات بازی فکری اتللو اظهار کرد: این رقابت‌ها با حضور تیم‌های پنج‌نفره از سراسر کشور به میزبانی استان فارس برگزار شد و تیم دبیرستان متوسطه دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی یاسوج به عنوان نماینده کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب مقام نخست تیمی کشور شد.

وی افزود: این مسابقات در روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت‌ماه برگزار شد و دانش‌آموزان استان توانستند عملکردی درخشان از خود به نمایش بگذارند.

رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در بخش انفرادی نیز آرتین لایق‌نژاد موفق به کسب رتبه نخست کشور شد و محمدحسین کریمی دیگر عضو تیم استان نیز رتبه دوم انفرادی را به دست آورد.

وی این موفقیت را نتیجه تلاش مستمر، استعداد بالا و روحیه تیمی دانش‌آموزان دانست و گفت: اعضای تیم افتخارآفرین استان را محمد قائدی، علیرضا روانبخش و سپهر نیکوکار در کنار دو نفر برتر انفرادی تشکیل می‌دادند که توانستند عنوان قهرمانی کشور را برای کهگیلویه و بویراحمد به ارمغان بیاورند.

عباسی ضمن قدردانی از مربیان و دست‌اندرکاران این تیم، ابراز امیدواری کرد روند موفقیت دانش‌آموزان استان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و مهارتی ادامه‌دار باشد.

کد مطلب 6837525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها