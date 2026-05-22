به گزاری خبرگزاری مهر، مسلم عباسی با اشاره به برگزاری مرحله کشوری مسابقات بازی فکری اتللو اظهار کرد: این رقابتها با حضور تیمهای پنجنفره از سراسر کشور به میزبانی استان فارس برگزار شد و تیم دبیرستان متوسطه دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی یاسوج به عنوان نماینده کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب مقام نخست تیمی کشور شد.
وی افزود: این مسابقات در روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشتماه برگزار شد و دانشآموزان استان توانستند عملکردی درخشان از خود به نمایش بگذارند.
رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در بخش انفرادی نیز آرتین لایقنژاد موفق به کسب رتبه نخست کشور شد و محمدحسین کریمی دیگر عضو تیم استان نیز رتبه دوم انفرادی را به دست آورد.
وی این موفقیت را نتیجه تلاش مستمر، استعداد بالا و روحیه تیمی دانشآموزان دانست و گفت: اعضای تیم افتخارآفرین استان را محمد قائدی، علیرضا روانبخش و سپهر نیکوکار در کنار دو نفر برتر انفرادی تشکیل میدادند که توانستند عنوان قهرمانی کشور را برای کهگیلویه و بویراحمد به ارمغان بیاورند.
عباسی ضمن قدردانی از مربیان و دستاندرکاران این تیم، ابراز امیدواری کرد روند موفقیت دانشآموزان استان در عرصههای علمی، فرهنگی و مهارتی ادامهدار باشد.
