۷ طرح صنعتی در کارگروه ماده ۴۸ کردستان تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کارگروه ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت استان کردستان در سال ۱۴۰۵ با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و مدیرکل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان برگزار شد.
در این نشست، روند اجرای ۷ طرح صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به گذشت زمان طولانی از واگذاری زمین به این پروژهها، برای هر یک از طرحها مهلت نهایی به منظور تسریع در تکمیل و بهرهبرداری تعیین شد.
ارسلان ازهاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان در این جلسه اظهار کرد: مجریان طرحها موظفاند در چارچوب تعهدات خود نسبت به اجرای پروژهها در زمان مقرر اقدام کنند، چرا که تکمیل این طرحها علاوه بر سودآوری برای سرمایهگذاران، به توسعه صنعتی استان نیز کمک میکند.
وی با اشاره به محدودیت زمین صنعتی در کردستان افزود: طرحهایی که پس از گذشت چند سال هنوز وارد فاز اجرایی نشده یا پیشرفت قابل قبولی ندارند، مشمول فسخ قرارداد خواهند شد تا زمین آنها به متقاضیان جدید واگذار شود.
ازهاری همچنین به عملکرد سال گذشته کارگروه ماده ۴۸ اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ طی ۱۰ جلسه، ۸۳ پرونده مرتبط با ۴۹ هکتار زمین بررسی شد که در نهایت برای ۴۵ پرونده به مساحت ۳۸ هکتار، مهلتی بین سه ماه تا یک سال جهت تکمیل طرحها تعیین شد.
به گفته وی، قرارداد ۲۶ پرونده به مساحت ۸ هکتار نیز به دلیل عدم پیشرفت فسخ و سایر پروندهها برای بررسی بیشتر به کمیته پایش ارجاع داده شد.
