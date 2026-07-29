به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری عصر چهارشنبه در نشست کمیسیون ماده ۲۱ که با محوریت بررسی روند واگذاری و تعیین تکلیف اراضی در استان کردستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در فرآیند مدیریت اراضی، جلوگیری از انباشته شدن پروندهها و ایجاد وقفه در مسیر اجرای طرحهای اقتصادی است.
وی افزود: پروندههایی که مراحل کارشناسی خود را طی کرده و در انتظار تصمیمگیری نهایی هستند، باید به صورت دقیق شناسایی و وضعیت هر یک مشخص شود تا فرآیند اداری آنها بیش از این به طول نینجامد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان با اشاره به ضرورت پاسخگویی دستگاههای اجرایی در قبال پروندههای موجود در پنجره واحد زمین، عنوان کرد: لازم است موضوع مسئولیت دستگاهها در قبال تأخیرهای ایجاد شده به صورت رسمی به مدیران دستگاههای مربوطه ابلاغ شود تا روند رسیدگی به درخواستها با جدیت بیشتری دنبال شود.
ازهاری ادامه داد: در شرایطی که یک پرونده برای مدت طولانی بدون تعیین تکلیف باقی میماند، علاوه بر ایجاد نارضایتی برای متقاضی، فرصت اجرای یک طرح اقتصادی نیز از بین میرود، بنابراین باید با پایش مستمر، از شکلگیری چنین وضعیتی جلوگیری کرد.
غربالگری طرحها و جلوگیری از بلوکه شدن اراضی
وی خواستار تهیه فهرست مشخصی از پروندههایی شد که پس از بررسیهای تخصصی در کمیته فنی، نیازمند تصمیمگیری در کمیسیون ماده ۲۱ هستند و گفت: تعداد دقیق این پروندهها باید احصا شده و برنامهریزی لازم برای بررسی آنها انجام شود تا حداکثر تا پایان مردادماه، پروندههای واجد شرایط در کمیسیون مطرح و درباره آنها تصمیمگیری شود.
معاون اقتصادی استاندار کردستان همچنین بر ضرورت تقویت بررسیهای کارشناسی پیش از طرح پروندهها در کمیسیون تأکید کرد و افزود: ارزیابی طرحها نباید صرفاً به بررسی یک جنبه محدود شود، بلکه باید ابعاد اقتصادی، فنی، اجرایی و آثار آن بر توسعه منطقه مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اولویت در واگذاری اراضی باید با طرحهای دارای توجیه اقتصادی باشد، تصریح کرد: طرحهایی که میتوانند به رونق تولید، ایجاد اشتغال و شکلگیری زنجیره ارزش در استان کمک کنند، باید در فرآیند بررسی و واگذاری مورد توجه ویژه قرار گیرند.
ازهاری در ادامه بر نقش کمیته پایش در نظارت بر اجرای طرحهای واگذار شده تأکید کرد و گفت: وضعیت پیشرفت پروژهها باید به شکل منظم و دستکم در دورههای سهماهه بررسی شود و گزارش مشخصی از میزان پیشرفت فیزیکی هر پروژه متناسب با برنامه زمانبندی ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: تمدید مهلت قراردادها نباید به صورت خودکار انجام شود و ادامه فعالیت هر طرح باید بر مبنای میزان پیشرفت واقعی و تحقق تعهدات مندرج در برنامه زمانبندی صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی اختصاص یافته به طرحهایی که طی سالهای گذشته وارد مرحله اجرایی نشدهاند، تأکید کرد و گفت: اگر طرحی پس از گذشت چند سال همچنان در مرحله اجرا قرار نگرفته و زمین واگذار شده نیز بدون استفاده باقی مانده است، باید درباره ادامه قرارداد آن تصمیم جدی گرفته شود.
ازهاری ادامه داد: فسخ قراردادهای طرحهای غیرفعال و بازگرداندن اراضی راکد به چرخه واگذاری، میتواند زمینه استفاده مجدد از این ظرفیتها را برای طرحهای دارای قابلیت اجرا فراهم کند.
وی با اشاره به فرآیند واگذاریهای جدید اظهار کرد: در واگذاریهای آتی، بررسی صلاحیت و توانمندی متقاضیان باید با دقت بیشتری انجام شود و اهلیت مالی و فنی سرمایهگذاران پیش از واگذاری زمین مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون استاندار کردستان همچنین دریافت برنامه زمانبندی روشن از متقاضیان را ضروری دانست و گفت: متقاضی باید از ابتدا مشخص کند که طرح را در چه بازه زمانی و با چه برنامهای به مرحله اجرا خواهد رساند تا امکان نظارت و ارزیابی عملکرد وی در مراحل بعدی وجود داشته باشد.
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