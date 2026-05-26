به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین صبح سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه گلستان با گرامیداشت یاد شهدا، امام شهدا و شهدای جبهه مقاومت، اظهار کرد: رسانه‌ها در روزهای سخت و پرالتهاب اخیر نقش بی‌بدیلی در ایجاد آرامش روانی، تقویت وحدت ملی و همراهی با مردم ایفا کردند و این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.

وی افزود: در روزهایی که کشور در معرض هجمه‌های سنگین رسانه‌ای و جنگ ترکیبی دشمن قرار داشت، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با حضور مسئولانه و آگاهانه در میدان اطلاع‌رسانی، اجازه ندادند دشمنان به اهداف خود در ایجاد التهاب، ناامیدی و شکاف اجتماعی دست پیدا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به پیامدهای جنگ رمضان روزه و شرایط اخیر کشور گفت: اگرچه این حوادث برای مردم و کشور از نظر روحی، روانی و زیرساختی دشوار بود اما یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آن، شکل‌گیری موج گسترده همدلی، ایثار و وفاق ملی در جامعه بود.

گلچین ادامه داد: در این ایام شاهد بودیم که اقشار مختلف مردم، فارغ از تفاوت‌های فکری و سلیقه‌ای، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و همین مسئله موجب شد بسیاری از شکاف‌هایی که دشمنان سال‌ها برای ایجاد و تعمیق آن تلاش می‌کردند، کم‌رنگ شود.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن در جنگ رسانه‌ای، ایجاد گسست میان نسل جوان و ارزش‌های انقلاب اسلامی بود اما اتفاقات اخیر نشان داد نسل جوان همچنان در بزنگاه‌های حساس در کنار ملت و کشور ایستاده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: رسانه‌های معاند همواره تلاش داشتند ایران را کشوری ضعیف و منزوی نشان دهند اما واقعیت‌های میدانی و حتی آمارهای منتشرشده از سوی خود دشمنان نشان داد جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از حوزه‌ها به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته و توانسته استقلال و اقتدار خود را حفظ کند.

گلچین با اشاره به نقش همدلی میان دولت و مردم در عبور از بحران‌ها افزود: در شرایطی که بسیاری از کشورها در بحران‌های مشابه با آشفتگی و بی‌ثباتی مواجه می‌شوند، در ایران شاهد همراهی دولت، مردم و دستگاه‌های مختلف بودیم و این انسجام، موجب افزایش تاب‌آوری اجتماعی شد.

وی بیان کرد: مردم ایران در ماه‌های اخیر نشان دادند که در سخت‌ترین شرایط نیز با همدلی، همبستگی و مشارکت اجتماعی می‌توانند آرامش و ثبات کشور را حفظ کنند و این مسئله سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده ایران اسلامی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در استان‌های مرزی گفت: یکی از اهداف اصلی دشمنان، ایجاد شکاف در مناطق مرزی و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی بود اما مردم استان‌های مرزی با هوشیاری و وحدت، این توطئه‌ها را خنثی کردند.

گلچین ادامه داد: استان گلستان نمونه‌ای روشن از همزیستی، وحدت و انسجام اقوام و مذاهب مختلف است و همین همدلی موجب شده دشمنان نتوانند به اهداف خود در ایجاد تفرقه دست پیدا کنند.

وی همچنین از تداوم برنامه‌های فرهنگی و هنری در استان خبر داد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر حفظ نشاط اجتماعی و تقویت روحیه عمومی، برگزاری برنامه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و هنری را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: در همین راستا، رویداد مد و لباس ایرانی اسلامی «طوبی» از هفته آینده در گرگان آغاز می‌شود و همچنین جشنواره‌های ملی «آواها و نواهای رضوی» و «نغمات دینی» با حضور هنرمندان و گروه‌هایی از استان‌های مختلف کشور در گلستان برگزار خواهد شد.

گلچین گفت: جشنواره مرتبط با بحران آب نیز با هدف فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف بهینه آب و جلب مشارکت هنرمندان برای ارائه ایده‌ها و نمادهای فرهنگی در این زمینه برگزار می‌شود.

وی با قدردانی مجدد از اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در یک سال گذشته به‌ویژه در روزهای حساس اخیر، با روحیه جهادی در میدان حضور داشتند و نقش مهمی در امیدآفرینی، تقویت آرامش اجتماعی و خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن ایفا کردند.