عاملان درگیری با سلاح سرد در رباط کریم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری،در جمع خبرنگاران، از دستگیری عاملان درگیری با سلاح سرد در یکی از پارک‌های رباط کریم خبر داد.

کلانتری اظهار داشت: در پی وصول گزارشی مبنی بر وقوع درگیری با سلاح سرد در یکی از پارک‌های رباط کریم، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ آبشناسان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی عاملان نزاع و درگیری در این شهرستان شدند و با هماهنگی مقام قضائی، متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رباط کریم با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اخلال در نظم و امنیت عمومی و برهم زدن آسایش و آرامش مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.