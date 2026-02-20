به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، فرمانده انتظامی رباط‌کریم، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: پس از دریافت شکایت‌هایی از سوی شهروندان درباره وقوع چند مورد سرقت همراه با تهدید سلاح سرد توسط سرنشینان یک خودروی سواری، رسیدگی به پرونده به‌طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گفته او، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی متهمان، موفق شدند یک زن و مرد را که به‌عنوان عاملان این سرقت‌ها معرفی شده‌اند، با هماهنگی قضایی در عملیاتی هدفمند در مخفیگاهشان در رباط‌کریم دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم افزود: در بازرسی از محل اختفای متهمان، مقداری طلاجات مسروقه کشف شد. همچنین متهمان در جریان بازجویی‌ها به انجام شش فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

به گفته پلیس، کارشناسان ارزش اموال کشف‌شده را حدود ۱۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.