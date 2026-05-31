۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

جمع‌آوری ۱۱ معتاد متجاهر در رومشکان

رومشکان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از جمع‌آوری ۱۱ معتاد متجاهر در شهرستان رومشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان رومشکان، مأموران انتظامی موفق به کشف چهار کیلو و ۲۲۵ گرم تریاک شدند.

در این عملیات، شش خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و ۱۱ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد منتقل شدند.

همچنین در این طرح، چهار دستگاه خودروی متخلف توسط پلیس توقیف و روانه پارکینگ شد.

پلیس لرستان تأکید کرد: این طرح‌ها باهدف برقراری نظم و امنیت پایدار با قاطعیت در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6845676

