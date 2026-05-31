کشف دو ماده مخدر جدید به نام غبار «میمون» و «کروکودیل»

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، به نگرش جدید این نهاد در زمینه استفاده از روشها و درمانهای نوین برای کمک به معتادان اشاره کرد.
وی با تأکید بر این نکته که قاچاقچیان و افراد سودجو به طور مداوم به تولید موادمخدر جدید روی میآورند، اظهار داشت: امروزه تولید موادمخدر از حالت سنتی به صنعتی تغییر یافته است. این تغییر به دلیل آن است که موادمخدر صنعتی فضای کمتری برای تولید نیاز دارند و سود بیشتری برای سوداگران مرگ به ارمغان میآورند.
عباسی همچنین به معرفی انواع مختلف موادمخدر نوظهور و نامهای عجیب و غریب آنها مانند «غبار میمون» و «کروکودیل» پرداخت و گفت: ما باید این مواد نوظهور را شناسایی کرده و از ابتلای جوانان به آنها جلوگیری کنیم. همچنین باید پروتکلهای درمانی مناسبی برای این نوع مواد تدوین کنیم
وی در ادامه، مصرف سیگار را به عنوان یک دریچه ورود به دنیای اعتیاد معرفی کرد و افزود: متأسفانه، جوانان ما با عنوان مصرف تفننی سیگار را آغاز میکنند و به تدریج وارد چرخه خطرناک اعتیاد میشوند.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در بخش دیگری از سخنان خود به طرح «مدیریت مصرف» اشاره کرد و گفت: پس از ورود مددجویان به مراکز امید و زندگی و قرار گرفتن در مسیر طرح تحول و درمان، آنها به چند گروه تقسیم میشوند. برخی از این افراد به طور کامل از نظر جسمی، روحی، روانی، اجتماعی و خانوادگی تحت درمان قرار میگیرند. اما برخی دیگر ممکن است تنها از لحاظ جسمی درمان شوند و هنوز با آسیبهای اجتماعی مواجه باشند. این دسته نباید در جامعه رها شوند و ما در این زمینه مدیریت مورد را مدنظر قرار میدهیم.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: در طرح مدیریت مورد، مددجویان پس از ترخیص به مدت چند سال تحت مراقبت قرار میگیرند. ما با خانوادههای آنها ارتباط برقرار کرده و وضعیتشان را پیگیری میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که این افراد مورد پذیرش جامعه قرار میگیرند و احساس طردشدگی نکنند.
عباسی همچنین به گروه دیگری از مددجویان اشاره کرد که تحت هیچ شرایطی درمان نمیشوند. وی توضیح داد: این افراد ممکن است به دلیل کهولت سن یا بیماریهای خاص قادر به ترک اعتیاد نباشند. ما به این افراد عنوان «استیج» میدهیم؛ یعنی آنها در مرحله آخر قرار دارند. حتی اگر این افراد تمایل به درمان داشته باشند، از نظر جسمی و روحی قادر به ترک نخواهند بود. این دسته تحت نظارت پزشک وارد طرح «مدیریت مصرف» خواهند شد و پزشک بر اساس تجویز خود، مواد مصرفی را برای آنها تعیین میکند.
عباسی خاطرنشان کرد: مدیریت این افراد به گونهای خواهد بود که نتوانند به خود، دیگران یا جامعه آسیب بزنند. ممکن است سوالی مطرح شود که با وجود هزینههای سنگین دولت برای درمان معتادان، چرا برخی افراد که مرتب در چرخه اعتیاد قرار میگیرند، همچنان خدمات دریافت میکنند.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: در این چرخه نامناسب، برخی خردهفروشان موادمخدر پس از بازداشت ادعا میکنند که مواد کشفشده برای مصرف شخصی بوده و وارد مراکز ماده ۱۶ میشوند. برای اصلاح این چرخه، ما سامانه قوام را ارتقاء داده و به روزرسانی کردهایم. در این سامانه، افراد جمعآوری شده چهرهنگاری میشوند و اگر فردی پس از دو یا سه بار بازداشت ادعا کند که موادمخدر برای مصرف شخصی او بوده یا بعد از ترخیص از مراکز ماده ۱۶ برای بهبودی کامل به مراکز ماده ۱۵ مراجعه نکند و دوباره بازداشت شود، او به اردوگاههای ماده ۴۲ اردوگاه کار سخت منتقل خواهد شد.
وی متذکر شد: هدف ما این است که هزینههای دولت صرف افرادی نشود که به صورت مداوم در چرخه اعتیاد قرار دارند.
