به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای فرهنگ و هنر ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و هنری برگزار شد. امیرحسین یاوری، معاون پیشگیری و درمان ستاد، در این نشست با اشاره به افزایش مصرف مواد مخدر در جهان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت هنر، رسانه و تولید محتوای خلاقانه برای پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد.
وی با استناد به آمارهای بینالمللی اعلام کرد بیش از ۲۴ میلیون نفر از بزرگسالان اروپا در یک سال گذشته مصرف کانابیس را تجربه کردهاند و گردش مالی این بازار به حدود ۱۲ میلیارد یورو رسیده است.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه تنها حدود ۲۰ درصد افراد دارای اختلال مصرف مواد برای درمان مراجعه میکنند، گفت پیشگیری همچنان مؤثرترین و کمهزینهترین راهکار مقابله با اعتیاد است. وی همچنین بر اهمیت برنامههای کاهش آسیب در کاهش مرگومیر، بیماریهای عفونی و آسیبهای اجتماعی ناشی از مصرف مواد تأکید کرد.
یاوری نقش هنر و روایتهای واقعی را در آگاهیبخشی بسیار مؤثر دانست و اظهار داشت تولید محتوای کوتاه، خلاقانه و مبتنی بر واقعیتهای زندگی افراد درگیر اعتیاد میتواند تأثیر بیشتری از پیامهای مستقیم و شعاری داشته باشد. وی از هنرمندان، فعالان فرهنگی و شرکتهای تولید محتوا برای همکاری در اجرای طرحهای نوآورانه پیشگیری از اعتیاد دعوت کرد.
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