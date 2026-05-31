بازدید مسئولان حج و زیارت از ستاد مکه مکرمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از مدیران و دستاندرکاران حج، با حضور در ستاد مکه مکرمه از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کردند.
در این بازدید، مسئولان از نزدیک در جریان روند فعالیت واحدهای مختلف از جمله تغذیه و تدارکات، اسکان، پشتیبانی، رایانه، دفتر کنسولی، حراست، بازرسی و ارزشیابی، امور مالی، انبار، ذابحین، دفتر ستاد و سایر بخشهای اجرایی قرار گرفتند و گزارشهایی از آخرین وضعیت خدمات ارائه شده به زائران دریافت کردند.
مدیران هر بخش ضمن تشریح اقدامات انجام شده در موسم حج، به بیان تجربیات، دستاوردها و برنامههای پیشرو تا پایان عملیات حج پرداختند.
تجمیع برخی واحدهای پشتیبانی با هدف استفاده بهینه از ظرفیتها و اختصاص فضاهای بیشتر برای اسکان زائران، بهرهگیری از ایدههای نو در حوزه تغذیه و تدارکات، افزایش سطح رضایتمندی زائران، ارتقای کیفیت هتلهای محل اقامت در مکه مکرمه، تلاش ذابحان در طرح قربانی و فعالیت در بخش های خدمت رسانی ، توسعه خدمات سامانه «حج من»، توجه به قوانین و مقررات کشور میزبان از طریق اطلاعرسانی هدفمند و همچنین ارزیابی عملکرد نیروها بر اساس شاخصهای تخصصی از جمله محورهای مطرح شده در این بازدید بود.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت نیز در سخنانی ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی عوامل اجرایی، بر حفظ انسجام و هماهنگی میان بخشهای مختلف، تداوم ارائه خدمات مطلوب و تکریم زائران تا پایان حضور آنان در سرزمین وحی تأکید کردند.
مسئولان حج و زیارت همچنین با اشاره به اهمیت روزهای پایانی عملیات حج، خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به نیازهای زائران و ارتقای هرچه بیشتر کیفیت خدمات شدند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت بر آسیب شناسی مناسب مطابق شاخص ها برای بهبود خدمت رسانی در سنوات آتی تاکید کردند.
