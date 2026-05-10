بازدید رشیدیان از واحد راهنمایان در مکه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان، به همراه جمعی از دست اندرکاران حج تمتع ۱۴۰۵، با حضور در دفتر واحد راهنمایان ستاد مکه مکرمه از روند فعالیت شبانه روزی این نیروها بازدید کرد و در جریان خدمات ارائه‌شده به زائران ایرانی قرار گرفت.

در این بازدید، رئیس سازمان حج و زیارت ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای واحد راهنمایان، نقش این مجموعه را در ایجاد آرامش، اطمینان خاطر و تسهیل حضور زائران در سرزمین وحی مهم توصیف کرد و گفت: خدمت در بخش راهنمایی زائران و هدایت حجاج، کاری ارزشمند و اثرگذار در آرامش روحی زائران است.

واحد امور راهنمایان ستاد مکه مکرمه وظیفه راهنمایی زائران، پاسخگویی به مراجعات، کمک به زائران گمشده و هدایت آنان به محل اسکان و کاروان‌ها را برعهده دارد و از جمله بخش‌های فعال و پشتیبان در خدمت‌رسانی به ضیوف‌الرحمن در موسم حج به شمار می‌رود.