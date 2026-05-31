به گزارش خبرنگار مهر، براساس اخبار رسیده به خبرنگار مهر، در پی درگیریهای روزهای اخیر و هدف قرار گرفتن یک کشتی خارجی حامل محموله مس در نزدیکی آبهای بندر سیریک و کوه مبارک، گزارشهای محلی از تجمع شماری از صیادان و قایقداران در اطراف این شناور خبر میدهد.
همزمان، بررسی ها نشان میدهد با توجه به ادامه تحرکات نظامی و شرایط ناپایدار منطقه، احتمال هدف قرار گرفتن مجدد یا انهدام کامل این کشتی وجود دارد.
بر همین اساس، از شهروندان، صیادان و دارندگان شناورها درخواست میشود از نزدیک شدن به کشتی و هرگونه اقدام برای انتقال یا برداشت اموال آن خودداری کنند.
همچنین به مالکان شناورها توصیه میشود از در اختیار قرار دادن شناورهای خود به افراد سودجو پرهیز کنند.
مسئولان تأکید کردهاند در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از بیتوجهی به این هشدارها، مسئولیت آن بر عهده افراد متخلف خواهد بود.
