دریافت 30 MB کد مطلب 6847870 https://mehrnews.com/x3cd6t ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹ کد مطلب 6847870 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹ بنبست سهگانه ترامپ از ایران تا اوکراین نیویورکتایمز در تحلیلی انتقادی نوشت که دونالد ترامپ اکنون در سه پرونده ایران، اوکراین و غزه به بنبست رسیده است. کپی شد مطالب مرتبط الخلیج امارات: واشنگتن میانجی بی طرفی در جنگ لبنان نیست گاردین: آیا جنگ علیه ایران نقطه عطفی بزرگتر از جنگ ویتنام خواهد بود؟ خشم مردم آلبانی از پروژه جنجالی دختر ترامپ+ عکس و فیلم برچسبها دونالد ترامپ ترامپ اوکراین ایران فیلم نوشت
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