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کد مطلب 6847870
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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

بن‌بست سه‌گانه ترامپ از ایران تا اوکراین

بن‌بست سه‌گانه ترامپ از ایران تا اوکراین

نیویورک‌تایمز در تحلیلی انتقادی نوشت که دونالد ترامپ اکنون در سه پرونده ایران، اوکراین و غزه به بن‌بست رسیده است.

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