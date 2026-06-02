خشم مردم آلبانی از پروژه جنجالی دختر ترامپ+ عکس و فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر دختر و داماد دونالد ترامپ اعلام کردند که قصد دارند یک جزیره خصوصی برای خود در وسط دریای مدیترانه به مساحت ۱۴۰۰ هکتار ایجاد کنند.

ایوانکا اعلام کرد که این پروژه عظیم با همکاری معماران بین المللی انجام خواهد شد.

اما پروژه جنجالی مذکور که هزینه اجرای آن به بیش از یک میلیارد دلار می رسد و با حمایت های دولت آلبانی انجام می شود با مخالفت های گسترده فعالان محیط زیستی و مردم محلی در این کشور رو به رو شده است. آنها مقامات آلبانی را به تخرب محیط زیست و نابودی یکی از مناطق ساحلی حساس از لحاظ معیارهای زیست محیطی متهم می کنند.

قرار است در جریان این پروژه، جزیره سازان که پیشتر یک سایت نظامی نزدیک سواحل آلبانی بوده به جزیره خصوصی خانواده ترامپ تبدیل شود. شرکت سرمایه گذاری کوشنر این پروژه را اجرا می کند.