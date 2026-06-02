  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

خشم مردم آلبانی از پروژه جنجالی دختر ترامپ+ عکس و فیلم

خشم مردم آلبانی از پروژه جنجالی دختر ترامپ+ عکس و فیلم

پروژه پر هزینه دختر و داماد ترامپ در دریای مدیترانه و نزدیک سواحل آلبانی خشم مردم این کشور را برانگیخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر دختر و داماد دونالد ترامپ اعلام کردند که قصد دارند یک جزیره خصوصی برای خود در وسط دریای مدیترانه به مساحت ۱۴۰۰ هکتار ایجاد کنند.

ایوانکا اعلام کرد که این پروژه عظیم با همکاری معماران بین المللی انجام خواهد شد.

اما پروژه جنجالی مذکور که هزینه اجرای آن به بیش از یک میلیارد دلار می رسد و با حمایت های دولت آلبانی انجام می شود با مخالفت های گسترده فعالان محیط زیستی و مردم محلی در این کشور رو به رو شده است. آنها مقامات آلبانی را به تخرب محیط زیست و نابودی یکی از مناطق ساحلی حساس از لحاظ معیارهای زیست محیطی متهم می کنند.

قرار است در جریان این پروژه، جزیره سازان که پیشتر یک سایت نظامی نزدیک سواحل آلبانی بوده به جزیره خصوصی خانواده ترامپ تبدیل شود. شرکت سرمایه گذاری کوشنر این پروژه را اجرا می کند.

خشم مردم آلبانی از پروژه جنجالی دختر ترامپ+ عکس و فیلم

کد مطلب 6847763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها