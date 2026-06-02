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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

گاردین: آیا جنگ علیه ایران نقطه عطفی بزرگتر از جنگ ویتنام خواهد بود؟

گاردین: آیا جنگ علیه ایران نقطه عطفی بزرگتر از جنگ ویتنام خواهد بود؟

یک رسانه انگلیسی نوشت جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران می تواند نقطه عطفی بزرگتر از جنگ ویتنام در تاریخ جهان باشد و نظم جهانی را دچار تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین درگزارشی نوشت: مخمصه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا در آن گیر افتاده، یادآور وضعیتی است که لیندون جانسون رئیس جمهوری پیشین این کشور در سال ۱۹۶۵ برای همسرش توصیف کرد: «شرایط من مثل این است که در هواپیما باشم و باید بین سقوط هواپیما یا پریدن از آن یکی را انتخاب کنم. در حالیکه چتر نجات ندارم.»

این رسانه غربی نوشت درگیری کوتاه‌مدت ترامپ با ایران ممکن است پیامدهای ژئوپلیتیک عمیق‌تری نسبت به جنگ ویتنام داشته باشد، نه به‌خاطر مقیاس انسانی، بلکه به‌دلیل اثرات ساختاری بر نظم جهانی.

گاردین افزود: همان‌طور که جنگ ویتنام نشان داد قدرت نظامی آمریکا لزوماً به پیروزی سیاسی منجر نمی‌شود، جنگ ایران نیز ضعف راهبردی آمریکا در یک جهان به‌هم‌پیوسته را آشکار کرده است. دولت ترامپ مانند بسیاری از رؤسای‌جمهوری پیشین، وارد جنگی شده که اهداف روشن و برنامه راهبردی منسجمی نداشته و در نهایت به بن‌بست رسیده است.

این روزنامه انگلیسی نوشت: جنگ ایران نه‌تنها به تضعیف موقعیت اسرائیل و بازنگری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در رابطه با آمریکا منجر شده، بلکه نشان داده سلاح‌های ارزان مانند پهپادها می‌توانند موازنه قدرت را تغییر دهند و حتی توان نظامی پیشرفته آمریکا را به چالش بکشند. همچنین گفته می‌شود فشار اقتصادی و نظامی این جنگ می‌تواند اروپا را نیز بی‌ثبات کند.

گاردین افزود: جهان در حال حرکت به سمت نظمی چندقطبی است؛ جایی که متحدان آمریکا دیگر صرفاً تابع واشنگتن نیستند و قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران می‌توانند از موقعیت ژئوپلیتیک خود، به‌ویژه تنگه هرمز، به‌عنوان ابزار فشار استفاده کنند.

کد مطلب 6847793

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