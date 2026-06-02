الخلیج امارات: واشنگتن میانجی بی طرفی در جنگ لبنان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات در گزارشی تصریح کرد که در حالی که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان تشدید می‌شود و از رودخانه لیتانی و اشغال قلعه شقیف فراتر می‌رود، واشنگتن نشان داده است که میانجی بی‌طرفی در این تنش نیست.

این روزنامه تاکید کرد که واضح است که واشنگتن میانجی بی‌طرفی نیست، زیرا لبنان تنها وعده‌های توخالی دریافت کرده است، در حالی که اسرائیل از حمایت سیاسی و نظامی آمریکا نیز برخوردار است.

به نوشته این گزارش، برقراری آتش بس در لبنان بدون توجه به ضرورت عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان است، آن هم در شرایطی که رژیم صهیونیستی عدم مسئولیت‌پذیری خود و نقض تمام توافقات آتش‌بس یا قطعنامه 1701 را به اثبات رسانده است.

رسانه های غربی و منطقه ای تلاش می کنند ضمن نادیده گرفتن نقش تهدیدهای ایران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال نقض مکرر توافق آتش بس اسلام آباد، اینگونه مدعی شوند که میانجیگری دونالد ترامپ باعث توقف طرح رژیم صهیونیستی برای موشک باران ضاحیه و بیروت شده است، این در حالی است که برخی رسانه های صهیونیستی نیز به این موضوع اذعان دارند که ترامپ در حالی که چراغ سبز حمله به ضاحیه و بیروت را به تل آویو نشان داده بود، تحت فشار و تهدید ایران، مجبور به کنار گذاشتن این طرح جنگی شد.