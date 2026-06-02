رشد ۳۸۳ درصدی ارزش مبادلات تجاری در کردستان 

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز امیدی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان با تشریح عملکرد دو ماهه گمرکات استان کردستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه، در مجموع ۶۴۷ هزار تن کالا به ارزش نزدیک به ۷۸۲ میلیون دلار از طریق مرزهای رسمی استان جابه‌جا شده است که از نظر ارزش دلاری رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

ناظر گمرکات کردستان با اشاره به وضعیت صادرات استان افزود: طی دو ماهه نخست سال جاری، ۲۹۸ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۰۸ میلیون دلار از گمرکات و مرزهای رسمی استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی ادامه داد: از این میزان، ۲۴۴ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۶۱ میلیون دلار در گمرکات استان اظهار و ترخیص شده که از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.

امیدی، عراق را همچنان مهم‌ترین مقصد صادراتی استان عنوان کرد و گفت: پس از عراق، کشورهای ترکیه، افغانستان، سوریه، جمهوری آذربایجان، هند، روسیه، کانادا و پاکستان در زمره مهم‌ترین شرکای تجاری صادراتی کردستان قرار دارند.

به گفته وی، محصولات کشاورزی، شمش فولادی، ادوات کشاورزی، محصولات باغی و گرانول از مهم‌ترین کالاهای صادراتی استان در این مدت بوده‌اند.

رشد چشمگیر واردات قطعی

میرکل گمرک سنندج در ادامه به آمار واردات اشاره کرد و گفت: در دو ماهه نخست امسال نزدیک به ۳۶ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۷۰ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

وی افزود: از این میزان، واردات قطعی ۲۵ هزار تن کالا به ارزش حدود ۲۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۵۹۶ درصد و از حیث ارزش دلاری ۲۹ درصد رشد داشته است.

امیدی عمده کالاهای وارداتی را شمش و ضایعات آلومینیوم، موز، برنج، نفتا، مواد اولیه واحدهای تولیدی و اقلام مورد نیاز مرزنشینان اعلام کرد و گفت: این کالاها از کشورهای عراق، امارات متحده عربی، چین، ترکیه، ویتنام، اکوادور، هلند، پاکستان، هند و اروگوئه وارد استان شده‌اند.

ترانزیت ۴۵۶ میلیون دلاری از مرز باشماق

ناظر گمرکات کردستان با اشاره به جایگاه مرز باشماق در حوزه ترانزیت اظهار کرد: طی دو ماهه نخست امسال، تشریفات گمرکی ۲۹۹ هزار تن کالا به ارزش حدود ۴۵۶ میلیون دلار در رویه ترانزیت خارجی از طریق گمرک باشماق انجام شده است.

وی افزود: از این میزان، ۲۲۰ هزار تن کالا به ارزش حدود ۱۸۰ میلیون دلار در قالب ترانزیت مبدأ و بیش از ۷۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۷۶ میلیون دلار در قالب ترانزیت مقصد جابه‌جا شده است.

امیدی در پایان از رشد قابل توجه خروج موقت کالا از گمرکات استان خبر داد و گفت: در دو ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۴ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۴۸ میلیون دلار تحت رویه خروج موقت از گمرکات کردستان انجام شده که از نظر وزنی ۱۶ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۱۶۱ درصد افزایش داشته است.