امیدی: مبادلات تجاری کردستان از مرز ۱.۱ میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز امیدی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان به تشریح عملکرد تجاری گمرکات استان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ پرداخت و اظهار کرد: در سه ماهه امسال مجموعاً حدود ۳۹۹ هزار تُن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۵۲ میلیون دلار از مرزهای رسمی استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: از این میزان، ۳۱۰ هزار تُن کالا به ارزش بیش از ۸۲ میلیون دلار در گمرکات استان اظهار و ترخیص شده که از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است.

امیدی تصریح کرد: عراق همچنان در صدر مقاصد صادراتی کردستان قرار دارد و پس از آن کشورهای ترکیه، افغانستان، سوریه، آذربایجان، ازبکستان، پاکستان و ارمنستان در رتبه‌های بعدی هستند.

به و گفته وی، عمده کالاهای صادراتی شامل محصولات کشاورزی، شمش فولادی، ادوات کشاورزی، محصولات باغی و گرانول است.

رشد واردات قطعی در کردستان

مدیرکل گمرک سنندج در ادامه با اشاره به وضعیت واردات گفت: در مجموع حدود ۶۲ هزار تُن کالا به ارزش بیش از ۱۳۶ میلیون دلار وارد استان شده است.

وی افزود: از این میزان، ۴۱ هزار تُن به ارزش نزدیک به ۵۴ میلیون دلار واردات قطعی بوده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۵۴۱ درصد و از حیث ارزش دلاری ۷۲ درصد رشد داشته است.

امیدی عمده کالاهای وارداتی را شمش و ضایعات آلومینیوم، موز، برنج، نفتا و اقلام مورد نیاز مرزنشینان عنوان کرد و گفت: این کالاها از کشورهای عراق، امارات متحده عربی، چین، ترکیه، ویتنام، اکوادور، هلند، پاکستان، هند و روسیه وارد کشور شده‌اند.

ترانزیت بیش از ۴۴۶ هزار تُن کالا

ناظر گمرکات کردستان با اشاره به عملکرد ترانزیتی استان گفت: در این مدت تشریفات گمرکی نزدیک به ۴۴۶ هزار تُن کالا به ارزش بیش از ۶۴۷ میلیون دلار در رویه عبور خارجی (ترانزیت) از گمرک باشماق انجام شده است.

وی ادامه داد: از این میزان، حدود ۳۵۰ هزار تُن به ارزش بیش از ۳۰۴ میلیون دلار به صورت ترانزیت مبدأ و بیش از ۹۶ هزار تُن به ارزش نزدیک به ۳۴۳ میلیون دلار در قالب ترانزیت مقصد انجام شده است.

امیدی در پایان اظهار کرد: در این مدت بیش از ۲۳ هزار تُن کالا به ارزش بیش از ۱۸۴ میلیون دلار تحت رویه خروج موقت از گمرکات استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۵ درصد و از حیث ارزش دلاری ۱۲۸ درصد رشد داشته است.