رونمایی از ۴ اثر جدید پژوهشکده شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی و معرفی چهار اثر جدید با موضوع گزارش استدلال‌های نظرات شورای نگهبان با حضور عباسعلی کدخدایی (رئیس پژوهشکده و عضو حقوقدان شورای نگهبان) و هادی طحان نظیف (سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان) برگزار شد.

در این نشست، عباسعلی کدخدایی، رئیس پژوهشکده و عضو حقوقدان شورای نگهبان ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و درود به ارواح طیبه امام راحل و شهدا، بر لزوم فراتر رفتن از نگاه صرفاً اداری در کلیه فعالیت‌های مرتبط با انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی گفت: ما باید از امام و رهبر شهید بیاموزیم که تنها با نگاه اداری نباید انجام وظیفه کنیم و باید عمرمان را در راه خدمت به نظام جمهوری اسلامی وقف نماییم.

وی افزود: در زمینه تبیین حقوق عمومی، حقوق اساسی و مبانی نظام، کارهای زیادی انجام شده، اما کارهای بسیاری همچنان بر زمین مانده است. به همین دلیل موضوع ترویج و تبیین قانون اساسی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی برای اقشار گوناگون از جمله دانشجویان، جوانان و کودکان به طور جدی باید در دستور کار قرار گیرد.

کدخدایی با اشاره به آخرین دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر شهید انقلاب در اواخر سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: ایشان پس از مشاهده آثار پژوهشکده ضمن تمجید از اقدامات صورت گرفته توسط پژوهشگران جوان این مجموعه، تأکید کردند که این آثار باید به افراد و مجامع علمی و علمای دینی برسد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان افزود: در حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی همچنان خلاء‌های فراوانی داریم و باید با وظیفه خطیری که بر عهده داریم، افق بلندی نیز برای کارها داشته و در زمینه مبانی و کارآمدی نظام چنان تبیین شود که جامعه پذیرا باشد.

وی در پایان از تمامی دست‌اندرکاران انتشار این کتب قدردانی کرد.

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز در این نشست ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان و تبریک عید غدیر، به سابقه شفافیت شورای نگهبان اشاره کرد.

وی گفت: اگر چند سالی است موضوع شفافیت دستگاه‌ها مطرح شده، شورای نگهبان از سال‌ها قبل و بدون الزامات قانونی، با توصیه‌ها و تأکیدات رهبر شهید (ره) به سمت انتشار مباحث خود رفته و پیشگام عرصه شفافیت بوده است.

وی افزود: نمایندگان مجلس، مجامع دانشگاهی و نخبگانی که با نظرات شورای نگهبان مواجهه دارند، از این کتب استقبال خواهند کرد و انتشار این گزارش‌ها در قالب کتاب به ماندگاری آنها کمک می‌کند.

در ابتدای این نشست، محمد سلیمانی، مدیر انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به ارائه گزارشی از روند رو به رشد انتشار کتب پژوهشکده پرداخت و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آن ۴۸ اثر چاپ اول منتشر شده که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: اقدامات جدید پژوهشکده شامل چاپ ۷ اثر به زبان‌های انگلیسی، روسی، فرانسوی و عربی، تولید ۵ اثر در حوزه کودک و نوجوان، و انتشار ۱۱ اثر در زمینه مشروح موضوعی مذاکرات شورای نگهبان است.

در ادامه، محسن ابوالحسنی، معاون پژوهش‌های کاربردی پژوهشکده با اشاره به رهنمود امام شهید آیت الله خامنه‌ای (ره) مبنی بر لزوم انتشار استدلال‌های نظرات شورای نگهبان، گزارشی از اقدامات معاونت برای تحقق این رهنمود ارائه کرد.

سپس بهنام امیدی، رئیس گروه مطالعات اسنادی پژوهشکده به تشریح سابقه تدوین نظرات استدلالی پرداخت.

وی گفت: تدوین نظرات استدلالی شورای نگهبان از سال‌ها قبل صورت می‌گرفت، اما از سال ۱۳۹۹ با تدبیر رئیس پژوهشکده، تمرکز بر تدوین استدلال‌های نظرات جدید قرار گرفت و اکنون این وضعیت به‌روز است.

رئیس گروه مطالعات اسنادی پژوهشکده شورای نگهبان در پایان افزود: برای نخستین بار این مجموعه به صورت منسجم منتشر شده است. ۴ جلد جدید شامل قوانین «شفافیت قوای سه‌گانه»، «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی»، «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» و «شوراهای حل اختلاف» به انضمام نظرات استدلالی شورای نگهبان رونمایی شد. همچنین ۳ اثر دیگر در دست چاپ و تعداد دیگری از گزارش‌های استدلالی مربوط به سایر قوانین در حال استخراج و آماده سازی است که امیدواریم تا پایان سال منتشر شود.