به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر شنبه در نشست مشترک اقدامات مقابله با تغییر اقلیم که به مناسبت هفته ملی محیطزیست به میزبانی اداره کل منابع طبیعی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت محیط زیست استان نگرانکننده است، برگزاری جلسات بدون نتیجه ملموس در زندگی مردم فایدهای ندارد، آمار بیابانزایی در اصفهان طی یک دهه ۵۰ درصد افزایش یافته و این چشمانداز خوبی را نشان نمیدهد.
وی با بیان اینکه تفکر توسعه پایدار بدون توجه جدی به محیط زیست، امری محال و غیرممکن است، تصریح کرد: ما به مدیرانی نیاز داریم که مدافع محیط زیست باشند؛ محیط زیست باید در تمام برنامهریزیهای صنعتی، اجتماعی و کشاورزی حضور داشته باشد و همه به آن متعهد باشیم.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار اصفهان تأکید کرد: سرزمین ما بینهایت پتانسیل ندارد؛ از این رو تخریب طبیعت و محیط زیست باید به عنوان خط قرمز جدی همه مدیران قرار گیرد.
درویشی افزود: متأسفانه گاهی با دور زدن قوانین، به طبیعت ضربه میزنیم. محیط زیست سرمایه نسلی است و باید آن را سالم و انسانگونه به نسل آینده تحویل دهیم.
معاون استاندار اصفهان ادامه داد: استان برنامههای خوبی در حوزه محیط زیست دارد اما باید این برنامهها را از حالت استانی به سطح بینالمللی برسانیم و از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی برای حل چالش های آن استفاده کنیم. در سفر اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اصفهان نیز تفاهمنامههایی برای بهرهگیری از کمکهای سازمانهای بینالمللی برای حل مسائل زیست محیطی استان انجام شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه سواد محیط زیستی باید در تمام ابعاد جامعه عمومی شود، خاطرنشان کرد: نخبگان، تشکلهای مردمی و جوامع محلی باید فعالانه وارد میدان شوند. اعتماد مردم با حرف و سخنرانی به دست نمیآید؛ مردم باید در عمل ببینند که به آنها راست گفته میشود. سرمایه اجتماعی با تناقضگویی ایجاد نمیشود.
معاون استاندار اصفهان بر لزوم احیای زایندهرود تأکید کرد و گفت: هیچ برنامهای بدون توجه به احیای زایندهرود در استان اصفهان به نتیجه نمیرسد. احیای زایندهرود باید به هدفگذاری بینالمللی تبدیل شود؛ امضای تفاهمنامه میان استانداری اصفهان و سازمان محیطزیست برای احیای کریدور اکولوژیکی بین زایندهرود تا تالاب گاوخونی و ثبت جهانی زیستکره دالانکوه از جمله برنامههای این هدف مهم است که به تازگی انجام شد.
درویشی تاکید کرد: همه برنامهها باید حول احیای زایندهرود بچرخد و اجرای بدون تنازل این برنامهها با باور جمعی مدیران، گامهای بلندی در احیای رودخانه برخواهد داشت.
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