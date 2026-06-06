کد مطلب 6851901 https://mehrnews.com/x3cfMK ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶ کد مطلب 6851901 فیلم اینفومهر فیلم اینفومهر ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶ اعتراف تلخ کنگره آمریکا به شکست راهبردی در برابر ایران کنگره آمریکا آمار هواگردهای نابودشده آمریکا در جنگ با ایران را منتشر کرد. به نظر میرسد گنگره از ارائه آمار کامل طفره رفته و بخشهای قابل توجهی از خسارات ارتش آمریکا را سانسور کرده است. کپی شد مطالب مرتبط مسئله تنگه هرمز راهحل نظامی ندارد پرواز پهپادهای صهیونیستی بر فراز ضاحیه؛ حملات جدید در جنوب توقف ارائه برخی خدمات نظامی مایکروسافت به ارتش رژیم صهیونیستی روایتی از زندگی صادق زرین شهید گیلانی جنگ رمضان تصاویری از لحظه حمله دشمن به پتروشیمی مبین در پارس جنوبی عسلویه برچسبها هواگرد جنگ رمضان حمله به ایران ارتش آمریکا
نظر شما