اعتراف تلخ کنگره آمریکا به شکست راهبردی در برابر ایران

کد مطلب 6851901
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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

اعتراف تلخ کنگره آمریکا به شکست راهبردی در برابر ایران

اعتراف تلخ کنگره آمریکا به شکست راهبردی در برابر ایران

کنگره آمریکا آمار هواگردهای نابودشده آمریکا در جنگ با ایران را منتشر کرد. به نظر می‌رسد گنگره از ارائه آمار کامل طفره رفته و بخش‌های قابل توجهی از خسارات ارتش آمریکا را سانسور کرده است.

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