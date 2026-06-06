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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

روایتی از زندگی صادق زرین شهید گیلانی جنگ رمضان

روایتی از زندگی صادق زرین شهید گیلانی جنگ رمضان

رشت- در این فیلم، روایتی از زندگی صادق زرین شهید گیلانی جنگ رمضان و از دوستان مقام معظم رهبری را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6851978

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