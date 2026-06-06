https://mehrnews.com/x3cfPj ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳ کد مطلب 6851978 استانها گیلان استانها گیلان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳ روایتی از زندگی صادق زرین شهید گیلانی جنگ رمضان رشت- در این فیلم، روایتی از زندگی صادق زرین شهید گیلانی جنگ رمضان و از دوستان مقام معظم رهبری را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6851978 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از لحظه حمله دشمن به پتروشیمی مبین در پارس جنوبی عسلویه بازسازی و مرمت ۱۰۳ واحد آسیبدیده لرستان در جنگ توسط گروههای جهادی اعتراف تلخ کنگره آمریکا به شکست راهبردی در برابر ایران برچسبها جنگ رمضان شهید استان گیلان
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