توقف ارائه برخی خدمات نظامی مایکروسافت به ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وبگاه گاردین، شرکت مایکروسافت اعلام کرد که در پی تکمیل یک تحقیق داخلی درباره نحوه استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از فناوریهای این شرکت، مجموعهای از تدابیر جدید را برای تقویت نظارتهای حقوق بشری و کنترل همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به اجرا خواهد گذاشت.
این اقدام در ادامه گزارشهایی صورت میگیرد که سال گذشته نشان دادند واحد اطلاعاتی ۸۲۰۰ ارتش رژیم اشغالگر قدس از زیرساخت ابری «اژور» مایکروسافت برای ذخیره و پردازش حجم گستردهای از ارتباطات رهگیریشده از شهروندان فلسطینی استفاده کرده است. انتشار این گزارشها توجه افکار عمومی، فعالان حقوق بشر و بخشی از کارکنان و سهامداران مایکروسافت را به نقش فناوریهای این شرکت در عملیات امنیتی اسرائیل جلب کرد.
مایکروسافت روز پنجشنبه، مورخ ۴ ژوئن با انتشار جمعبندی نهایی تحقیق خود اعلام کرد که یافتههای اصلی این بازرسی تغییری نکرده است و شرکت برای افزایش اثربخشی چارچوبهای حاکمیت حقوق بشری، مجموعهای از اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار میدهد. این بیانیه بهعنوان آخرین بهروزرسانی درباره این پرونده منتشر شده و تلاشی برای پایان دادن به یکی از حساسترین چالشهای اخیر این غول فناوری محسوب میشود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، واحد ۸۲۰۰ از خدمات ابری اژور برای راهاندازی سامانهای استفاده کرده که امکان جمعآوری، بازپخش و تحلیل محتوای میلیونها تماس تلفن همراه فلسطینی را بهصورت روزانه فراهم میساخته است. مایکروسافت پیشتر اعلام کرده بود پس از آغاز تحقیقات و در پی نتایج اولیه، دسترسی ارتش رژیم صهیونیستی به برخی خدمات ابری و هوش مصنوعی مرتبط با این پروژه را متوقف کرده است، زیرا بررسیها نشان میداد استفاده انجامشده با شرایط استفاده از خدمات شرکت همخوانی نداشته است.
تحقیقات داخلی همچنین نگرانیهایی را درباره میزان شفافیت برخی کارکنان مایکروسافت در شعبه سرزمینهای اشغالی در انتقال اطلاعات به دفتر مرکزی آشکار کرد. منابع آگاه گفتهاند بخشی از بررسیها بر این موضوع متمرکز بوده که برخی کارکنان مستقر در تلآویو میان تعهدات سازمانی خود و حمایت از نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی پس از حملات این رژیم به نوار غزه در پی عملیات طوفان الاقصی، با تعارض مواجه شده بودند.
مایکروسافت در چارچوب اصلاحات جدید اعلام کرده است فرآیند ارزیابی قراردادهای مرتبط با امنیت ملی را پیش از امضا سختگیرانهتر خواهد کرد. این شرکت همچنین قصد دارد نحوه مدیریت مجوزهای امنیتی صادر شده برای کارکنان در برخی کشورها را بازبینی کرده و آموزشهای بیشتری برای مواجهه با الزامات امنیتی ارائه دهد.
از دیگر اقدامات پیشبینیشده میتوان به بازبینیهای دورهای پروژههای حساس در صورت تغییر شرایط سیاسی، نظارت دقیقتر بر رعایت سیاستهای استفاده مجاز از خدمات و تقویت فرآیندهای ارزیابی حقوق بشری در مناطق درگیر منازعه و محیطهای پرریسک اشاره کرد.
مایکروسافت پیشتر تأکید کرده بود که مدیران ارشد این شرکت، از جمله ساتیا نادلا، از استفاده واحد ۸۲۰۰ از زیرساخت ابری اژور برای ذخیره ارتباطات رهگیریشده شهروندان فلسطینی اطلاع نداشتند. این شرکت همچنین تصریح نمود که فناوری خود را برای تسهیل نظارت گسترده بر غیرنظامیان ارائه نمیکند.
با این حال، افشاگریهای اخیر موجی از اعتراضات را در دفاتر مایکروسافت در آمریکا و اروپا به دنبال داشته است. گروههای مدنی، سازمانهای غیردولتی و کمپین «No Azure for Apartheid» خواستار شفافیت بیشتر درباره روابط تجاری مایکروسافت با نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی شدهاند. همزمان با برگزاری کنفرانس سالانه این شرکت در سانفرانسیسکو نیز معترضان بار دیگر با برگزاری تجمعهایی خواستار قطع همکاری مایکروسافت با ارتش رژیم اشغالگر قدس شدند.
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