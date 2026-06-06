دریافت 20 MB
کد مطلب 6851639
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

تصاویری از لحظه حمله دشمن به پتروشیمی مبین در پارس جنوبی عسلویه

تصاویری از لحظه حمله دشمن به پتروشیمی مبین در پارس جنوبی عسلویه

دشمن صهیونی-آمریکایی در جنگ رمضان به زیرساخت‌های پتروشیمی مبین در منطقه پارس جنوبی عسلویه حمله کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید