دریافت 20 MB کد مطلب 6851639 https://mehrnews.com/x3cfGp ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷ کد مطلب 6851639 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷ تصاویری از لحظه حمله دشمن به پتروشیمی مبین در پارس جنوبی عسلویه دشمن صهیونی-آمریکایی در جنگ رمضان به زیرساختهای پتروشیمی مبین در منطقه پارس جنوبی عسلویه حمله کرد. کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه عسلویه: دشمن به دنبال تضعیف تابآوری مردم و ایجاد اختلاف است کاشت درخت بومی در پارک ملی نایبند به جای مجازات حبس ادوات ممنوعه صید در اسکلههای جنوبی استان بوشهر کشف شد برچسبها حمله تروریستی حمله به ایران پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اسرائیل ارتش اسراییل
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