دریافت 6 MB کد مطلب 6852460 https://mehrnews.com/x3cg28 ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۸ کد مطلب 6852460 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۸ ماجرای نامه ترامپ به رهبر شهید انقلاب روایت حداد عادل از ماجرای نامه ترامپ به رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط برای انتقام خون رهبر، مدد می گیرم از موسی بن جعفر نامگذاری اماکن و معابر به نام رهبر شهید مستلزم هماهنگی است پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری برچسبها رهبری رهبر شهید غلامعلی حدادعادل دونالد ترامپ ترامپ نامه ترامپ
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