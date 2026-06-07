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کد مطلب 6852460
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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۸

ماجرای نامه ترامپ به رهبر شهید انقلاب

ماجرای نامه ترامپ به رهبر شهید انقلاب

روایت حداد عادل از ماجرای نامه ترامپ به رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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