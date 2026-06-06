https://mehrnews.com/x3cfWC ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۶ کد مطلب 6852287 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۶ برای انتقام خون رهبر، مدد می گیرم از موسی بن جعفر کرمانشاه- نود و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شام ولادت امام موسی بن جعفر برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6852287 کپی شد مطالب مرتبط برنامه اجتماعات "نحن منتقمون" تا آغاز محرم اعلام شد نود و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه برگزاری موج ۹۷ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه کرمانشاه در مدار ولایت؛ روایتی از شور غدیر در خیابانها برچسبها جمهوری اسلامی ایران رهبر شهید کرمانشاه
نظر شما