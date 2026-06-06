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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۶

برای انتقام خون رهبر، مدد می گیرم از موسی بن جعفر

برای انتقام خون رهبر، مدد می گیرم از موسی بن جعفر

کرمانشاه- نود و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شام ولادت امام موسی بن جعفر برگزار شد.

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کد مطلب 6852287

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