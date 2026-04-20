۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۰۱

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای:

نامگذاری اماکن و معابر به نام رهبر شهید مستلزم هماهنگی است

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب در اطلاعیه ای نام‌گذاری اماکن، معابر و... به نام ایشان و سایر شهدای خانواده‌ آن امام شهید را مستلزم هماهنگی با این دفتر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه‌ دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای آمده است:

«با عروج ملکوتی قائد شهید امّت و پیشوا و مراد ملّت ایران، امواج بی‌شمار و فزاینده‌ای از ابراز محبّت و مودّت مردم مجاهد ایران و دیگر پیروان و دلباختگان این رهبر بزرگ در اقصی نقاط جهان شکل گرفته است و افراد و جمعیت‌های مختلف هر کدام به شیوه‌ای این علاقه و محبت را ابراز می‌کنند. ️

در این ایّام که شاهد بعثت مردم و انواع ابراز محبت به رهبر عظیم‌القدر و شهید انقلاب هستیم، ضمن احترام، تحسین و غبطه به این ابراز ارادت‌ها و ارج نهادن به دغدغه‌های ارزشمند اقشار مختلف مردم و مسئولان در زنده نگه‌داشتن نام و یاد حضرت‌ آیت‌الله‌العظمی‌ شهید سیّدعلی خامنه‌ای‌ (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)، به استحضار مسئولان و مردم شریف و علاقه‌مندان به رهبر شهید می‌رساند:

۱) در زمینه‌ی زنده نگه‌داشتن نام و یاد حضرت‌ آیت‌الله‌العظمی‌ شهید سیّدعلی خامنه‌ای‌ (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) خصوصاً نام‌گذاری اماکن، معابر و... لازم است قبل از هرگونه نام‌گذاری به نام ایشان و سایر شهدای خانواده‌ی آن امام شهید از سوی مراکز یا نهادها با این دفتر هماهنگی صورت پذیرد و از اقدامات شتابزده خودداری شود.

۲) این دفتر در راستای رسالت خود در زمینه‌ی فعالیت‌های پژوهشی، تبلیغی و ترویجی مرتبط با ایشان همچون گذشته کمک‌های فرهنگی و فکری خود را در اختیار فعالان و دغدغه‌مندان این عرصه خواهد گذاشت.

همچنین نظر به اهمیت اتقان مطالب مرتبط و نیز برای حفظ و صیانت از شأن و شخصیت ایشان، محصولات مختلف فرهنگی، هنری در این دفتر بررسی و با پدیدآورندگان آثار همکاری خواهد شد.»

