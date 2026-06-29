تشییع پیکر رهبر شهید، فرصتی است که مردم بغض در گلو را خالی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: رابطه امت و امام یا رابطه مردم با رهبری دینی یک بعد قدسی و الهی و معنوی دارد که اصلا اینجور مسائل در غرب تعریف نشده است، از مردم خصوصا جوانان می‌خواهم در قرائت قرآن به کلمه ولایت توجه کنند.

وی افزود: آقای شهید به من می‌گفتند از مال دنیا، خودم و فرزندانم چیزی نداریم و اگر همه زندگی و کتاب‌هایم را جمع کنند، فقط یک وانت وسیله می‌شود.

حدادعادل با تاکید بر اینکه آقای شهید انقلاب و فرزندانشان به ساده ترین وجه زندگی می‌کردند اظهار داشت: فرزندان ایشان در هیچ کار اقتصادی دخالت نداشتند، در هیچ بانکی حساب و در هیچ شرکتی سهم نداشتند، در این راستا دشمن خیلی حرفها می‌زد ولی زندگی آنان به ساده‌ترین شکل بود اصلاً فرزندان رهبر شهید شناخته نبودند جلوی دوربین نمی‌ آمدند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به دختر شهید رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و گفت: هیچ‌کس تا پس از شهادت، دختر رهبر شهید را نمی‌شناخت، هیچ کس «بشرا» خانم را جز ما و فامیل نمی‌شناخت، ایشان دانشکده ادبیات درس خوانده بود و کارشناسی ارشد هم داشت.

وی ادامه داد: عروس آقای شهید، معلم مدرسه بود و زندگی ساده‌ با سه فرزند در یک آپارتمان ۱۰۰ متری داشت.

حدادعادل افزود: ۴ ماه است که پیکر رهبر انقلاب در انتظار تشییع و دفن است. مردم هنوز بغض خود را نشکستند و زمان تشییع فرصتی است که مردم بغض در گلو را خالی کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این به این معنا نیست که دشمن را ببخشند و این جنایت را فراموش کنند بلکه تشییع مرحله تازه ای است که مردم منتظر است.

وی افزود: قبلا امکان حضور اینقدر نبود و راه دسترسی اینقدر نبوده است، این اتفاق بی نظیر خواهد بود و یک کار سنگین و سترگی است که یک مدیریت بزرگی می‌خواهد.

حدادعادل ادامه داد: امکانات دولتی در این راستا کفایت نمی‌کند شنیدم بسیاری از مردم اعلام آمادگی کردند از میهمانان در خانه‌های خود پذیرایی کنند، همه به هشدارها و راهنمایی‌هایی که اعلام می‌شود توجه کنند تا این جمعیت عظیم بتوانند با پیکر شهیدمان وداع کنند در این راستا صدها هزار نفر در کشور مشغول کار هستند.

عضو تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:حضور مردم در این مراسم این پیام را به دنیا دارد که جایگاه رهبری دینی میان ملت چیست. این جان فدایانی که نام نویسی کردند در این روز به میدان می‌ایند و ما به هنه دنیا می‌گوییم که چه قدر عاشق امام شهید و نظامان هستیم.

وی تصریح کرد: ما به دنیا می‌گوییم وقتی کسی که عاشق این آب و خاک است و خود را اینگونه وقف خدمت به مردم می‌کند مردم هم قدردان هستند

حدادعادل تاکید کرد: تشییع رهبری پایان راه نبست بلکه آغاز راه دیگری است و پایان مراسم به معنای بازگشت به خانه ها نیست.

از «علی الاصول» برداشت غلط نکنیم

عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر انقلاب اسلامی از روز اولی که به رهبری رسیدند دائم مردم را به حفظ وحدت توصیه کردند حالا چطور ممکن است که بیانیه‌ای صادر کنند که باعث شکاف شود؟ مگر می‌شود چنین چیزی فکر کرد که ایشان یک علی الاصول در بیانیه بیاورند و هر کسی یه تابلو دستش بگیرد برداشت خود را داشته باشد؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این بیانیه اولاً باید به صورت همه جانبه خوانده و تفسیر شود ما اگه بیاییم فقط این یک سطرش را بگیریم که بنده علی الاصول نظر دیگری داشتم و بقیه عبارت‌های این بیانیه را نخوانیم و بها ندهیم این تفسیر غلط است. مثل اینکه آیه قرآن را یک بخشی را بخوانیم بقیه را نخوانیم.

حدادعادل تاکید کرد: تفسیر غلط ما از علی الاصول باعث تفرقه شده است.

حدادعادل افزود: چرا این اتفاق می‌افتد؟ ایشان با آن کلمه «علی‌الاصول»، من نظر دیگری داشتم دارند دست مذاکره‌کننده‌ ایرانی را پر می‌کنند. ایشان تجربه برجام را پیشِ چشم دارند؛ همه‌ ما داریم و همه‌ مسئولین دارند. وقتی ذوق‌زدگی نشان دادیم، هیچ‌چیزی گیرمان نیامد؛ یعنی ضعف نشان دادیم.

وی گفت: وقتی عده‌ای در داخل کشور در همان دوره‌ برجام اظهار نگرانی می‌کردند و می‌گفتند «ما دلواپسیم»، دلواپس اینکه نکند این شرط‌ها محقق نشود یا ما وظایفمان را انجام دهیم ولی آن‌ها وظایفشان را انجام ندهند، خب اگر آن روز می‌آمدیم مقابلِ خارجی می‌گفتیم: «آقا ببینید ملت ما این چیزی که داریم امضا می‌کنیم را قبول ندارد، ملت ما معترض است، ما باید بیشتر می‌گرفتیم»

وی تصریح کرد: اما ایشان می‌گویند «نخیر، این‌طور نیست». ما بیشتر می‌خواستیم. ولی به این تعهد هم باید عمل کنند؛ اگر عمل نکنند، ما برمی‌گردیم به همان دفاعی که خودمان داشتیم، رهبرِ شهید همیشه در روابط خارجی روی سه عنصر تکیه می‌کردند: «عزت، حکمت، مصلحت». ایشان در این پیامِ کوتاه، هر سه جنبه را در نظر گرفتند. آنجایی که می‌گویند «من نظر دیگری داشتم»، یعنی «عزت ملت ایران بالاتر از این‌هاست» و حالا چون رئیس‌جمهور گفته که ما و مسئولین از منافع دفاع می‌کنیم این مصلحت است، این حکمت است.

حدادعادل تاکید کرد: به اعتقاد من، همه‌ ما باید دست به دست هم بدهیم. در این تجمعات و در خیابان‌ها و میدان‌ها که مردم جمع می‌شوند، اصلاً نباید جنگِ داخلی راه بیندازیم؛ این همان چیزی است که دشمن می‌خواهد. آن کسی هم که گفته «من نگرانم از این مذاکرات»، ایشان گفته‌اند: «من هم نگرانم»؛ پس او هم داخل در حوزه‌ انقلاب است. ما نمی‌توانیم بگوییم چرا اظهار نگرانی کرد؛ آن کسی هم که گفته «امیدواریم این مذاکرات به نتیجه برسد»، او هم داخل در همین حوزه‌ ولایت و اطاعت از رهبری است.

وی خاطرنشان کرد: بعد هم همه‌ مردم—چه آن‌هایی که امیدوارند این مذاکرات محقق شود و چه آن‌هایی که نگرانند—و خودِ رهبری، مسئولین، سیاسیون و نظامیان، همگی به آمریکا بی‌اعتمادند؛ این‌ها همه اشتراکاتِ ماست. وقتی چنین اشتراکی داریم، رهبری هم همه را آورده‌اند که در صفِ واحد منتظر باشیم ببینیم این شروط عملی می‌شود یا نه، و خودشان هم نظارت دارند و اطلاع دارند. دیگر چرا ما میدان‌ها و خیابان‌ها را به صحنه‌ اختلاف مبدل کنیم؟ امیدوارم این تشییع، پیامِ وحدتی بدهد و مطمئن باشیم که مسئولین هم، همان‌طور که خودِ رهبر گفتند، حسن نظر دارند و دلسوزند.»